Geschreven door Kees van den Heuvel

14 april 2025 10:58

Veensche Boys in de slotfase langs Go Ahead Kampen





NIJKERKERVEEN - In een bijzonder spannend duel tegen Go Ahead Kampen heeft Veensche Boys aan het langste eind getrokken. In de slotfase viel de 3-2 dankzij een goal van Corne Parol en kon de vlag uit. ''Ik denk dat we voor 95 procent nu safe zijn,'' aldus trainer Jeroen Peters.

De Blauwe Helden uit Nijkerkerveen gingen voortvarend van start met pressievoetbal. De kansen die hieruit werden gegenereerd werden evenwel niet verzilverd. Zo had Tom van Donselaar al in de tweede minuut het verschil kunnen maken. De kans werd knap gepareerd door de keeper van Go Ahead Kampen.

Op zoek naar de gelijkmaker

In plaats van te scoren viel de goal aan de andere zijde. Na tien minuten was de eerste de beste kans raak van de Kampenaren. Het was Wilbert Wessels die de score opende. In plaats dat Veensche Boys op zoek ging naar de gelijkmaker, werd het team uit Kampen eigenlijk alleen maar sterker. Veensche Boys liet het liggen op het middenveld: een hard werkende voorhoede in vertwijfeling achterlatend. Tom van Donselaar werd in de voorlaatste minuut van de eerste helft nog wel te scoren (met alle credits voor het voorbereidende werk van Dave Knikker), maar het signaal was bij Peters allang duidelijk dat zijn elftal niet in balans was.

Foto: Kees van den Heuvel

In het belang van het collectief werd direct na de thee flink ingegrepen. Drie spelers werden gewisseld en daarna liep het stukken beter. Tom van Donselaar schoot de 2-1 in de nok, na mooi voorgeven van Levi Haringsma. Veensche Boys werkte keihard om de marge te vergroten maar vergaloppeerde zich halverwege de tweede helft. Myron Doumbouya omspeelde de ver voor zijn goal staande keeper Wessel Bosman en de gelijkmaker was een feit (2-2).

Alles of niets

In een alles of niets poging werden nog twee nieuwe krachten ingebracht en dat had soelaas. Een paar minuten voor tijd brak spits Corné Parol door de linies en die scoorde de bevrijdende 3-2. In de slotfase met liefst zes minuten blessuretijd lukte het Go Ahead Kampen nog bijna om de 3-3 te maken, maar gelukkig ging die kans langszij.