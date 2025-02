Geschreven door Kees van den Heuvel

11 februari 2025 11:23

Veensche Boys schrijft Veluwse derby op zijn naam





NIJKERKERVEEN - In een kwalitatief niet beste, maar wel spannende wedstrijd heeft Veensche Boys de Veluwse derby gewonnen van Hierden. In Nijkerkerveen trokken de Blauwe Helden aan het langste eind door de opponent met 2-1 te verslaan, een zelfde uitslag als in de uitwedstrijd. Met dit resultaat staan de ploeg van interim-trainer Jeroen Peters op een gedeelde vierde plek in de Eerste Klasse F.

Het bleek een wedstrijd van de gemiste kansen. Vooral in de eerste helft hadden beide teams tal van gelegenheden om het verschil te maken, maar verdwenen de doelpogingen in het oneindige. Het initiatief werd genomen door Hierden dat sterk voor de dag kwam.





Tal van kansen

De motor bij een ingezakt Veensche Boys ging pas na een kwartier draaien en dat resulteerde in tal van kansen voor Corne Parol, Tom van Donselaar en Jurre van den Brom, maar op onverklaarbare wijze strandden de 100 procent scoringsballen op de paal of gingen over de goal heen. Zelfs de eerste goal van Veensche Boys, even voor rust, werd in etappes afgelegd. Zowel Corne Parol als Tom van Donselaar hadden de eerste treffer op de schoen, maar pas in de rebound schoof Tom van Donselaar de bal erin.