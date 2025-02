Geschreven door Kees van den Heuvel

17 februari 2025 13:43

Veensche Boys tart het noodlot





NIJKERKERVEEN - In één van de meest bizarre wedstrijden van de laatste tijd heeft een alles overheersend Veensche Boys het hoofd moeten buigen tegen asv Dronten. Waar de opponent uit de polder lange tijd op de slachtbank leek te liggen, daar ging het er alsnog met de overwinning vandoor. In Dronten werd het 2-0, een Veensche Boys vol vertwijfeling achterlatend.

"Als iemand ons in de rust had gezegd dat we de wedstrijd zouden verliezen met 2-0, dan had ik 'm voor gek verklaard," aldus een zwaar teleurgestelde trainer Jeroen Peters na afloop. Een gevoel van onrecht maakte zich meester van hem. Peters was er getuige van hoe Veensche Boys het noodlot tartte en hoe asv Dronten alle wetten van het voetbal aan haar laars lapte.

Veensche Boys veel sterker

Dronten had in de eerste helft niets in de melk te brokkelen. Veensche Boys had zonder overdrijven voor rust zelfs op een 0-6 voorsprong kunnen staan, maar wat de club uit Nijkerkerveen ook probeerde, de bal ging er niet in. Een goal van Corné Parol, vijf minuten na het fluitsignaal, werd wegens buitenspel afgefloten en vervolgens werden alle ballen gepareerd door de uitstekende keeper van Dronten of ze gingen naast.

Veensche Boys profiteerde van het gebrek aan een goede spelverdeler op het middenveld van Dronten en sneed als een mes langs de verdediging van Dronten. Dat beide partijen uiteindelijk met 0-0 de kleedkamers opzochten, was geen goede afspiegeling van de wedstrijd. Na rust een heel ander beeld. De Drontenaren lieten zich niet meer aan de kant zetten en een foutieve bal achterin werd prima afgewerkt door Dinand Woertink.

Regen aan gele en rode kaarten

Vervolgens was het vechten tegen de bierkaai: onrust stak op bij de ploeg uit Nijkerkerveen en de kwaliteit van het voetbal ging drastisch achteruit. Het werd zelfs zo grimmig dat het in het laatste kwartier regende aan gele en rode kaarten. In de zevende minuut van de blessuretijd wist Dronten zelfs de 2-0 te maken en floot de scheidsrechter direct af.