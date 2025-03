Geschreven door Kees van den Heuvel

10 maart 2025 11:42

Veensche Boys wint dankzij hattrick Corné Parol



Foto: Kees van den Heuvel



NIJKERKERVEEN - Het gebrek aan scorend vermogen leek Veensche Boys zaterdag 8 maart als voortdurende kwaal aanvankelijk op te breken tegen Batavia, maar alles veranderde in het tweede bedrijf. De club uit Nijkerkerveen vocht zich terug in de wedstrijd door een 0-1 achterstand om te buigen in een 4-1 winst. Goudhaantje van de wedstrijd was invaller Corné Parol met een loepzuivere hattrick.

Veensche Boys begon goed aan de wedstrijd met een zeer energieke Julian Buitenhuis die de kans had om tot tweemaal toe de Blauwe Helden op een voorsprong te zetten. Het ontbrak de club van hoofdcoach Peters aan enig geluk om de bal op de juiste manier in het net te doen belanden. Batavia op voorsprong

Sterker, Batavia, dat voorlaatste staat in de eerste klasse F, kwam op voorsprong. Een interventie door Lucas Mercera in het strafschopgebied werd beloond met een penalty voor de tegenstander. Anthony Berenstein mocht de 0-1 erin schieten. Na rust werd sterspeler Julian Buitenhuis vervangen door spits Corné Parol en opeens leek alles wel te lukken. Tom van Donselaar schoot de 1-1 erin, in tweede instantie. Batavia werd zoek gespeeld en kwam nauwelijks meer voor op de helft van Veensche Boys. Vervolgens brak het tijdperk Parol aan. Hij scoorde in relatief korte tijd drie goals op een rij, waarvan één penalty. Zeer content

Tussendoor had Batavia uit één van de spaarzame kansen ook nog kunnen scoren maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Trainer Jeroen Peters was zeer content en roemde het collectief van Veensche Boys. Hij hoopt dit door te kunnen zetten in het restant van de competitie.