Geschreven door Jarno van de Bor

21 februari 2025 20:43

VIDEO: Pluimveemuseum heopent deuren na grote verbouwing





BARNEVELD - Na een grote verbouwing opende het Pluimveemuseum in Barneveld vanmiddag opnieuw de deuren. Loco-burgemeester Bennie Wijnne en wethouder Mijntje Pluimers verrichtten de openingshandeling.

Sinds oktober vorig jaar is er gewerkt aan de nieuwe entree van het museum. Die is veel ruimer geworden. "De ingang en onze museumwinkel zijn wel vijf keer groter dan voorheen", legt bestuurslid Roelof van Broekhuizen uit. "En er zijn veel meer toiletten, dat was ook hard nodig."

Handen uit de mouwen

Bij de verbouwing stak ook een groot deel van de bijna 130 vrijwilligers die het museum rijk is de handen uit de mouwen. Daar is het bestuur hen zeer dankbaar voor, vertelt secretaris Gert Ploeg. "Die hebben zich behoorlijk ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Een paar weken geleden was het hier nog een puinhoop. Als je ziet wat er nu staat; alles glimt en glinstert. Het is gewoon fantastisch."

Ook werd een nieuwe tentoonstelling geopend over veevoer. Daarnaast is er in het museum een wisselexpositie over eenden te bewonderen.

Bekijk hieronder de reportage over de opening van het pluimveemuseum.