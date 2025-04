Geschreven door Jarno van de Bor

22 april 2025 10:22

Vier miljoen euro voor recreatieprojecten in Nijkerk





NIJKERK – Twee recreatieprojecten in de gemeente Nijkerk krijgen samen vier miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland. Het gaat om het project ‘Nijkerk aan het Water’ en om de uitbreiding van het Hoevelakense Bos. De Provinciale Staten hebben woensdag ingestemd met het zogenoemde Maatregelenpakket Foodvalley, waarin in totaal vijftien miljoen euro beschikbaar is gesteld.

De projecten maken deel uit van een breder plan om voorzieningen in de snelgroeiende Regio Foodvalley te verbeteren. De regio kampt met druk op ruimte en voorzieningen door de toename van het aantal inwoners en woningbouwprojecten.

Meer ruimte voor ontspanning in en rond Nijkerk

Het project ‘Nijkerk aan het Water’ krijgt drieënhalf miljoen euro subsidie. Het richt zich op het verbeteren van recreatieve voorzieningen in de omgeving van de Havenkom. Ook wordt onderzocht of het zandstrand uitgebreid kan worden. Verder is er aandacht voor betere verbindingen tussen recreatieve plekken, zoals door het verbeteren van fietsroutes.

De uitbreiding van het Hoevelakense Bos krijgt een bijdrage van een half miljoen euro. Het bos wordt met ongeveer vijfentwintig tot dertig hectare uitgebreid. De bedoeling is dat het nieuwe deel openbaar toegankelijk wordt en ruimte biedt voor verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Het bestaande bos in Hoevelaken is nu ongeveer tachtig hectare groot.

Wethouders benadrukken groeiende behoefte

Volgens wethouder Esther Heutink-Wenderich is het belangrijk dat de recreatiemogelijkheden in de gemeente meebewegen met het toenemend aantal inwoners. “Gemeente Nijkerk groeit en staat voor mooie bouwprojecten. Met de groei van het aantal inwoners en het bouwen in hogere dichtheden groeit ook de behoefte aan recreatieve voorzieningen,” zegt zij.

Ook wethouder Marianne Klein ziet de subsidie als een kans om voorzieningen uit te breiden. “Onze inwoners en bezoekers bieden wij verschillende vormen van vrijetijdsbesteding, nu al, maar straks nog meer. Tegelijkertijd starten we een onderzoek naar het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit bij de randmeren,” aldus Klein.

Doel: gezond leven in een groeiende regio

De provincie vroeg de gemeenten in Regio Foodvalley om met voorstellen te komen die inspelen op de snelle groei van de regio. Die groei brengt naast woningbouw ook de noodzaak met zich mee om voldoende ruimte te houden voor beweging, ontspanning en natuur. Volgens de plannen moet het maatregelenpakket hieraan bijdragen. De projecten in Nijkerk worden naar verwachting in de komende jaren verder uitgewerkt en uitgevoerd.