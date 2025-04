Geschreven door Medi Holstege

18 april 2025 20:29

Vlaginstructie: Richtlijnen voor waardige herdenkingen en vieringen





VELUWE RANDMEER - Met de naderende vieringen en herdenkingen, is het belangrijk om stil te staan bij het juiste gebruik van de Nederlandse vlag. Deze nationale symbolen dragen bij aan het collectieve gevoel van eenheid en respect. In dit artikel richtlijnen voor correct vlaggebruik tijdens deze belangrijke dagen.

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. U mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Wel zijn er gebruiken en regels voor het uithangen van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. Vlag én oranje wimpel gaan alleen samen op verjaardagen van leden het koninklijkhuis uit.

19 april: herdenking 80 jaar vrijheid

Op de dag dat diverse gemeenten op de Veluwe zijn bevrijd in 1945 - nu 80 jaar geleden - vinden vieringen en herdenkingen plaats en wordt in die gemeenten de Nederlandse vlag in top gehesen.

26 april: Viering Koningsdag

Op zaterdag 26 april Koningsdag wordt de verjaardag van Koning Willem-Alexander (27-04) gevierd. Het is gebruikelijk om de Nederlandse vlag in top te hijsen, vergezeld van een oranje wimpel. De oranje wimpel symboliseert de verbondenheid met het Huis van Oranje.

4 mei: Dodenherdenking

Op zondag 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het is gebruikelijk om de Nederlandse vlag zonder wimpel halfstok te hangen als teken van eerbied en respect. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om de vlag gedurende de gehele dag halfstok te hangen.

5 mei: Bevrijdingsdag

Maandag 5 mei, Bevrijdingsdag, markeert de bevrijding van Nederland in 1945. Op deze dag wordt de Nederlandse vlag in top gehesen.

In verband met 80 jaar vrijheid is er dit jaar in diverse gemeenten opgeroepen om van 19 april tot en met 5 mei elke dag de vlag uit te hangen. (4 mei half stok)