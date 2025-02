Geschreven door Anne Schumacher | Omroep Gelderland

25 februari 2025 10:49

Vleermuisteller zit vast in rioolpijp





STROE - Een vleermuisteller probeert zich uit een rioolpijp te wurmen en dat lukt niet zo goed. De ingang van de pijp is zo smal, dat haar heupen bijna klem zitten.

Ecoloog San Claessens-Isarin uit Ulft heeft geen last van claustrofobie. En dat komt goed uit, want twee rioolpijpen die in Stroe liggen, moeten onderzocht worden op vleermuizen. Er overwinteren namelijk twee soorten in: de watervleermuis en de franjestaart. En die moeten geteld worden voor de landelijke wintertelling van vleermuizen.

Andere teller

Voorheen werden de pijpen door iemand anders geteld, maar omdat diegene niet meer door de ingang paste, mocht San de taak op zich nemen. En dat past maar net. Haar medeteller, ecoloog Jorina Boer, lacht hard om de situatie terwijl ze San filmt.



Bekijk hier hoe San bijna vast komt te zitten. De tekst gaat verder onder de video.



Gelderland is een populaire provincie voor vleermuizen om te overwinteren. Er zijn bijvoorbeeld veel bunkers, gangen en kelders op defensieterreinen waar vleermuizen graag in vertoeven. Maar ze zitten ook op plekken buiten deze terreinen, zoals deze twee pijpen.

Resultaten

Onderzoekers zijn benieuwd om hoeveel vleermuizen het precies gaat in Gelderland en daarom zijn ze deze winter geteld. De resultaten van de telling worden in oktober gepubliceerd door de Zoogdiervereniging.

Winterslaap

De meeste vleermuissoorten zijn nog in winterslaap, maar tussen half maart en half april worden ze wakker. Vleermuistellers hebben een vergunning nodig om ruimtes met vleermuizen te betreden. Tijdens de telling proberen ze de vleermuizen niet te verstoren.