Geschreven door Jarno van de Bor

10 maart 2025 11:32

Voorlichting over criminaliteit in buitengebied Barneveld





BARNEVELD - Medewerkers van de gemeenten Ede en Barneveld hebben op woensdag 5 maart samen met de politie en Omgevingsdienst De Vallei inwoners bezocht in het buitengebied. Tijdens deze bezoeken gaven zij voorlichting over ondermijnende criminaliteit in panden en schuren.

Tijdens de gesprekken werden inwoners gewezen op signalen die kunnen wijzen op criminele activiteiten. Zo kunnen afgeplakte ramen, onbekende voertuigen op ongebruikelijke tijdstippen, bewakingscamera’s op onverwachte plekken en vreemde geuren duiden op bijvoorbeeld drugslabs of hennepkwekerijen. Een inwoner vertelde hoe hij eerder benaderd werd om zijn schuur te verhuren voor 100.000 euro. Ook zijn er in het verleden hennepkwekerijen aangetroffen in de regio.

Verdachte situaties signaleren

Omwonenden spelen een belangrijke rol in het signaleren van verdachte situaties. Deelnemers aan een WhatsApp-groep in het gebied wisselen al actief informatie uit, wat volgens de politie helpt bij het voorkomen van criminaliteit.

Lees ook: Drie man vast na politie-inval in Kootwijkerbroek

Burgemeester Van der Tak van Barneveld benadrukte het belang van deze actie: "Het is goed om actief eigenaren van percelen in het buitengebied te bezoeken en hen te wijzen op de risico’s door panden te verhuren aan criminelen." Ook René Verhulst, burgemeester van Ede, onderstreepte de noodzaak van samenwerking: "Met deze gezamenlijke actie in het buitengebied van de gemeentegrenzen in Barneveld en Ede laten we zien dat de gemeenten samenwerken en zich niet beperken tot de eigen gemeentegrens. Criminelen doen dat namelijk ook niet."

Melden

Inwoners die verdachte situaties signaleren of benaderd worden voor dubieuze verhuurcontracten, worden opgeroepen dit te melden. Dit kan bij de politie via 0900 - 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000.