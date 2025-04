Geschreven door Jarno van de Bor

23 april 2025 10:41

Vooruitzichten wijzen op mogelijk goed wespenjaar





VELUWE RANDMEER - De eerste signalen wijzen erop dat 2025 weleens een jaar met veel wespen kan worden. Dat blijkt uit gegevens van de website waarneming.nl en uit het stijgende aantal hulpvragen bij de Wespenstichting. In 2024, dat officieel was uitgeroepen tot het Jaar van de wesp, viel het juist op dat er bijzonder weinig wespen waren. De omstandigheden tot nu toe zijn gunstiger dan vorig jaar, maar het weer in de komende maanden kan hier nog verandering in brengen.

Op waarneming.nl zijn tot en met 14 april 2034 meldingen van de zes meest voorkomende sociale wespensoorten in Nederland geregistreerd. Dat is zestig procent meer dan in 2024. Toen werden in dezelfde periode iets meer dan 1300 meldingen gedaan. Volgens de Wespenstichting is dit een indicatie, maar geen zekerheid dat het ook echt een jaar met veel wespen zal worden.

Weer speelt een grote rol

Vooral het weer in het voorjaar en begin van de zomer is bepalend voor het aantal wespennesten dat zich goed ontwikkelt. In 2024 was het voorjaar nat, met uitzondering van maart. Daardoor mislukten veel nesten al in een vroeg stadium. Dit jaar is het voorjaar tot nu toe droger en zijn de temperaturen gunstiger voor insecten. Toch waarschuwen deskundigen dat een lange, natte periode later in het seizoen alsnog funest kan zijn voor jonge wespennesten.

Ook het aantal mensen dat gebruikmaakt van waarneming.nl is toegenomen, waardoor de meldingen moeilijk te vergelijken zijn met eerdere jaren. "We zien dit jaar echter ook een forse toename van het aantal hulpaanvragen, terwijl het wespenseizoen eigenlijk nog nauwelijks is begonnen," zegt Sjoert Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. Hij benadrukt daarbij dat de toename ook komt doordat de stichting bekender is geworden.

Koninginnen overleefden de winter goed

Entomoloog Aglaia Bouma van Naturalis bevestigt de verwachting dat er mogelijk meer wespen komen. “Hoewel er vorig jaar relatief weinig koninginnen geproduceerd zullen zijn, zie ik zelf nu toch vrij veel koninginnen, dus dat is hoopvol.” Volgens haar heeft de droge winter hierbij geholpen. Een droge winter betekent minder schimmelinfecties bij overwinterende wespenkoninginnen.