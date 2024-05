Geschreven door Jarno van de Bor

27 mei 2024 12:30

Vrijheidslaan Nijkerk afgesloten vanwege herinrichting





NIJKERK - Weggebruikers, opgelet. De verkeerssituatie op de Vrijheidslaan wordt de komende weken aangepakt. Hierdoor heeft het wegverkeer te maken met omleidingen. De binnenring krijgt dezelfde uitstraling als het centrumgebied van de stad.

De herinrichting van de Vrijheidslaan komt voort uit de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Hierin is bepaald dat de binnenring dezelfde uitstraling krijgt als het centrumgebied. De inrichting moet ook het doorgaande verkeer ontmoedigen. Een van de maatregelen is dat het parkeren aan de centrumkant van de Vrijheidslaan wordt opgeheven. Verder krijgt het gebied om parkeergarage de Bonte Koe nieuwe bestrating.



Omleiding en tijdelijke bushalte

De aannemer is maandagochtend gestart met fase drie van de herinrichting. Dit houdt in dat nu het stuk tussen de Kolkstraat en de Schimmelpenninckstraat niet bereikbaar is. Op de route staan omleidingsborden om het verkeer de juiste richting op te sturen. Ook de bushalte aan de Vrijheidslaan is verplaatst. Busreizigers kunnen nu opstappen bij een tijdelijke bushalte voor het gemeentehuis.