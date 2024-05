Geschreven door Sierou de Vries

29 mei 2024 10:40

Wachtlijsten jeugd en Wmo langer door toename complexiteit



Gemeente Nijkerk wil werken aan wachtlijsten. Foto: VRMG



NIJKERK - De rapportage die over het sociaal domein is vastgesteld voor de gemeente Nijkerk geeft inzicht over de uitvoering en ontwikkeling van de gemeentelijke taken van het eerste kwartaal van 2024. De hele rapportage is nog in ontwikkeling tot een uitgebreide monitor, de eerste resultaten laten wel duidelijk een toename van wachtlijsten zien binnen de Jeugd en Wmo.

Een belangrijk punt van zorg dat naar voren komt in de rapportage is de aanzienlijke wachtlijstproblematiek binnen de Jeugd en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De complexiteit van de hulpvragen is toegenomen, evenals het aantal hulpverzoeken in de afgelopen jaren. Hierdoor kan de gemeente niet aan alle hulpvragen voldoen binnen de wettelijke termijnen. Momenteel worden inwoners die zich in december 2023 hebben aangemeld, pas medio april 2024 geholpen. Dit resulteert in een gemiddelde achterstand van vier tot vijf maanden. Dit heeft niet alleen geleid tot een toename van klachten van inwoners, maar ook tot het niet tijdig kunnen aanpakken van problemen in een vroeg stadium. Vooral in de jeugdzorg kan dit leiden tot duurdere zorgtrajecten. wachtlijsten

De komende maanden zal er extra aandacht besteed worden aan het wegwerken van de wachtlijsten binnen de zorg. Daarnaast wil de gemeente Nijkerk meer aan de voorkant van de zorg zitten om (meer) wachtlijstproblematiek te voorkomen.