Geschreven door Medi Holstege | RTV Nunspeet

21 februari 2025 17:14

Warmterecord voor 21 februari 2025 gebroken





VELUWERANDMEREN - Op vrijdag 21 februari 2025 werd voor het eerst dit jaar een warmterecord behaald. De temperatuur in Nederland bereikte ongekende waarden, wat zowel lokale als landelijke records brak.

Record in De Bilt

In De Bilt steeg de temperatuur naar 17,1 graden, waarmee het oude record van 16,9 graden uit 2021 werd overtroffen. Dit markeert de eerste keer dit jaar dat er een nieuw warmterecord werd vastgesteld voor deze specifieke datum.

Landelijk record verbroken

Naast het regionale record in De Bilt, werd ook het landelijke record voor 21 februari gebroken. Het oude record stond op 18,5 graden, gemeten in Eindhoven in 2021. Dit record werd opnieuw overtroffen, waarmee de 21ste februari van 2025 een opmerkelijke warme dag werd.

Mensen maakten volop gebruik van de mooie dag

Door de hoge temperaturen gingen veel mensen naar buiten om van het mooie weer te genieten. Terrassen werden drukker, terwijl anderen de kans grepen om met de motor of de cabrio te toeren. Daarnaast maakten velen een fietstocht om de zonnige dag optimaal te benutten.

Volgens Weeronline zijn zowel het regionale als het landelijke record dit jaar gebroken.