Geschreven door Jarno van de Bor

14 februari 2025 10:57

Watergoorweg wordt veiliger voor fietsers





NIJKERK - De gemeente Nijkerk gaat de Watergoorweg aanpassen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op het bedrijventerrein tussen de Ambachtsstraat en het Junckerpad krijgen fietsers een eigen rijstrook, los van het autoverkeer. Dit moet ervoor zorgen dat fietsers minder hinder ervaren van stilstaande voertuigen en vrachtwagens.

Op dit moment delen fietsers de rijbaan met auto's en vrachtwagens, waarbij ze alleen een fietsstrook hebben als bescherming. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties, vooral als voertuigen te dicht langs fietsers rijden. De gemeente heeft besloten aan beide kanten van de weg een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Lagere snelheid

Daarnaast wordt de snelheid op een deel van de Watergoorweg verlaagd. Tussen de komgrens en de Melkrijder komt een zone waar maximaal dertig kilometer per uur gereden mag worden. Hierdoor moeten auto's en vrachtwagens vaart minderen, vooral bij de oversteek waar het fietspad Junckerpad de Watergoorweg kruist. Om de oversteek veiliger te maken, wordt deze op een verkeersplateau gelegd en krijgen fietsers voorrang.

Fietspad Junckerpad en Watergoorweg. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Op dit moment worden sommige fietsstroken deels geblokkeerd door vrachtwagens die tussen een laadperron en de rijbaan staan. Met de nieuwe inrichting is dat niet meer mogelijk, omdat de ruimte wordt gebruikt voor de aanleg van de fietspaden. Vrachtwagens kunnen dan alleen nog kort op de rijbaan stil staan. De gemeente erkent dat dit een nadeel is voor bedrijven, maar geeft aan dat de verkeersveiligheid voor fietsers zwaarder weegt.

Belang van fietsers

"Het belang van de fietsers gaat voor," staat in het verkeersbesluit. Met de herinrichting wil de gemeente het gebruik van de fiets als vervoermiddel stimuleren en zorgen voor een veiligere en comfortabelere route.

De verkeerssituatie op het kruispunt Watergoorweg – Melkrijder wordt aangepast. Nu hebben bestuurders die vanuit de polder komen voorrang, maar in de nieuwe situatie wordt een afbuigende voorrangsweg gecreëerd. Dit betekent dat verkeer op de Watergoorweg automatisch overgaat in de Melkrijder en daar voorrang heeft. Bestuurders uit de polder moeten in de toekomst dus stoppen en voorrang verlenen.