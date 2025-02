Geschreven door Eva Gerritsen | Omroep Gelderland

14 februari 2025

Waterschap bezorgd over stoppende boeren: 'Grote gevolgen voor waterkwaliteit'





VELUWE RANDMEER - Waterschap Vallei en Veluwe maakt zich zorgen over de onbedoelde negatieve effecten van het stikstofbeleid. Dat schrijft het waterschap in een brief aan het Rijk en de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Omdat boeren hun bedrijven beëindigen, verdwijnt er volgens het waterschap permanent grasland, met grote gevolgen voor de waterkwaliteit.

Volgens het waterschap zorgen de maatregelen die leiden tot verminderen van de stikstofuitstoot tot achteruitgang op andere doelen, zoals de waterkwaliteit. Binnen het beheergebied van Vallei en Veluwe bevindt zich volgens het waterschap de helft van het aantal piekbelasters in Nederland. Dat zijn boeren die dicht bij kwetsbare natuur wonen en veel uitstoten. Het waterschap ziet dat veel boeren in het gebied stoppen en dat grasland verdwijnt of wordt vervangen door akkerbouw, bollenteelt en bomenteelt.

Slechtere waterkwaliteit

Het verdwijnen van grasland zorgt ervoor dat de waterkwaliteit en waterkwantiteit in deze gebieden verslechtert. Akkerland kan bijvoorbeeld minder goed water vasthouden. Daarnaast is er een slechtere infiltratie en afvoer van water tijdens piekbuien. Bomenteelt kost meer water en kan leiden tot verdroging en in de bollenteelt worden relatief veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die in het grondwater terechtkomen.

"Het kan niet zo zijn dat de overheid straks bij agrariërs op de stoep staat om weer andere beperkingen op te leggen, bijvoorbeeld om KRW-doelen te halen", zegt het waterschap. Deze doelen gaan over het beschermen en bereiken van een goede toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren.

Beleid aanpassen

Het waterschap hoopt met de brief dat er een aanpassing komt in het huidige stikstofbeleid: een aanpassing die ook rekening houdt met de negatieve effecten voor de waterkwaliteit. Daarmee wordt voorkomen dat maatregelen die positief zijn voor het verminderen van stikstof, leiden tot achteruitgang van de waterkwaliteit.