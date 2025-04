Geschreven door Jarno van de Bor

23 april 2025 11:30

Werk aan water- en gasleidingen Thorbeckelaan Barneveld starten op 6 mei



De Thorbeckelaan. Foto: Google Maps



BARNEVELD - Vanaf dinsdag 6 mei wordt er gewerkt aan de water- en gasleidingen in de Thorbeckelaan in Barneveld. Aannemer BAM Energie & Water voert het werk uit in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens en netbeheerder Liander. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 15 augustus.

De leidingen die vervangen worden, zijn volgens de betrokken partijen verouderd en aan het einde van hun levensduur. De vervanging moet voorkomen dat er in de toekomst lekkages of breuken ontstaan. “Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgesteld,” aldus de gemeente Barneveld. Deel Thorbeckelaan beperkt bereikbaar De werkzaamheden vinden plaats tussen de turbo-rotonde bij de Nijkerkerweg en de rotonde Meester Troelstralaan. Gedurende deze periode geldt op dit deel van de Thorbeckelaan eenrichtingsverkeer. Verkeer vanuit het centrum van Barneveld richting de Midden Nederland Hallen blijft mogelijk. In de andere richting geldt een omleiding. De route wordt met borden aangegeven. Voetgangers kunnen de Thorbeckelaan blijven gebruiken. Fietsers worden omgeleid. Voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft de weg in beide richtingen toegankelijk. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer veilig te laten doorstromen. Pauze in mei door werk aan A12 Tussen vrijdag 9 mei en maandag 19 mei ligt het werk aan de Thorbeckelaan tijdelijk stil. Dit heeft te maken met geplande werkzaamheden aan de A12. In deze periode is de weg in beide richtingen open voor verkeer. De gemeente Barneveld wijst erop dat de werkzaamheden kunnen samengaan met hinder, mede omdat er ook op andere plekken in de buurt aan de weg wordt gewerkt. Toch wordt uitstel niet wenselijk geacht vanwege de technische staat van de leidingen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Barneveld.