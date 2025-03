Geschreven door Jarno van de Bor

4 maart 2025 12:22

Werkcentrum-bus komt naar Nijkerk voor loopbaanadvies





NIJKERK - Het Werkcentrum regio Amersfoort reist vanaf dit jaar met een elektrische bus door de regio om inwoners laagdrempelig te informeren over werk en scholing. Op vrijdag 7 maart komt de bus voor het eerst naar Nijkerk. Geïnteresseerden kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij het gemeentehuis aan de Van ’t Hoffstraat voor loopbaanadvies en informatie over vacatures.

De bus is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk, een carrièreswitch overweegt of scholing nodig heeft. Dit geldt voor zowel werkzoekenden als mensen die al een baan hebben, met of zonder uitkering. In de bus staan medewerkers van de gemeente Nijkerk en een gids van het Werkcentrum klaar om vragen te beantwoorden.

Talenten en mogelijkheden ontdekken

Binnenin is de bus ingericht met interactieve themawanden, die bezoekers helpen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken. Ook zijn er actuele vacatures uit de regio beschikbaar. Een afspraak maken is niet nodig.

Naast het eerste bezoek op 7 maart komt de werkcentrum-bus de komende maanden nog drie keer naar Nijkerk en Hoevelaken. Op 4 april staat de bus bij De Stuw in Hoevelaken, op 9 mei bij de bibliotheek in Nijkerk en op 6 juni op de markt in Nijkerk. Wie liever het werkcentrum zelf bezoekt, kan terecht op Stadsring 75 in Amersfoort. Hier is het centrum dagelijks geopend en kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen.