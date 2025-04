Geschreven door Jarno van de Bor

2 april 2025 11:46

Wethouders Regio Foodvalley bieden Kamer oplossingen voor snelle stikstofaanpak





BARNEVELD | NIJKERK - Wethouders uit Regio Foodvalley hebben dinsdag in Den Haag hun voorstellen voor de aanpak van de stikstofcrisis overhandigd aan de commissie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) van de Tweede Kamer. De regio roept de politiek op om snel duidelijke doelen te stellen en maatregelen te nemen om het stikstofprobleem aan te pakken.

Volgens de wethouders staat de Veluwe als groot Natura 2000-gebied onder druk, terwijl veel veehouders als piekbelasters zijn aangemerkt. Daarnaast loopt de bouw van 40.000 woningen in de regio vertraging op en dreigt de bereikbaarheid verder te verslechteren. Woensdag debatteert de Kamer opnieuw met de LVVN-bewindspersonen over het stikstofbeleid.

Noodzaak voor duidelijke keuzes

De Edese wethouder Jan Pieter van der Schans, portefeuillehouder landelijk gebied in Regio Foodvalley, benadrukte de urgentie van de situatie. "Onze regio zit door het uitblijven van stikstofmaatregelen volledig op slot’’, zei hij tegen de Kamerleden. "We willen snel maatregelen, zodat onze natuur kan herstellen, we weer woningen kunnen bouwen, onze bereikbaarheid wordt aangepakt en onze boeren weer perspectief krijgen."

Regio Foodvalley wil actief bijdragen aan een oplossing, maar ziet ook dat er geen eenvoudige oplossing is. Van der Schans riep de Kamerleden op om de voorgestelde maatregelen te ondersteunen. "De oplossingen liggen al jaren op de plank. Laten we nu aan de slag gaan."

Voorstellen voor een gebiedsgerichte aanpak

De regio stelt een pakket aan samenhangende maatregelen voor, waaronder beter natuurbeheer, het intrekken van ongebruikte vergunningsruimte en het beter in beeld brengen van bestaande stikstofreductie. Ook pleiten de gemeenten voor een emissieplafond per gebied.

Van der Schans legt uit: "We kunnen dan per gebied samen met boeren, andere ondernemers en grondeigenaren bepalen welke activiteiten waar een plek kunnen krijgen, maar ook duidelijkheid bieden over wat niet kan. Zo’n plafond is cruciaal: we hebben een gezamenlijk doel nodig. Dat ontbreekt nu al jaren."

Met de voorstellen hoopt Regio Foodvalley bij te dragen aan een doorbraak in de vastgelopen stikstofproblematiek.