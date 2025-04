Geschreven door Jarno van de Bor

11 april 2025 19:07

Willemijn wint gedichtenwedstrijd over vrijheid en herdenken



Foto: Comité 4/5 mei Nijkerk



NIJKERK – Willemijn Luth van scholengemeenschap Accent is de winnaar van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd #vrijheidgeefjedoor!. Op zondag 4 mei draagt zij haar winnende gedicht Oorlog voor tijdens de herdenking in het Van Reenenpark in Nijkerk.

De wedstrijd werd de afgelopen weken georganiseerd onder tweedeklassers van Accent, Aeres en het Corlaer College. Leerlingen schreven gedichten over herdenken en vrijheid. Elke klas koos een winnaar, waarvan de gedichten werden ingestuurd naar het Comité 4 en 5 mei Nijkerk. Beeldend en toegankelijk Volgens het comité is het gedicht van Willemijn “heel toegankelijk voor iedereen”. Het comité roemt de beeldende manier van schrijven. “Je wordt gelijk meegetrokken in de setting van een oorlog,” aldus de toelichting. Dat kan zowel over de Tweede Wereldoorlog gaan, als over een oorlog die op dit moment aan de gang is. Het gedicht begint “wat algemeen”, maar daarna “neemt ze je als lezer mee in de gedachtes en wanhoop van een jongere in oorlogstijd”. De jury waardeert dat Willemijn haar gedicht afsluit met een open einde: “Je zweeft hierbij als lezer tussen de wanhoop dat de oorlog nooit meer eindigt en de hoop, dat deze gauw stopt. Dit heeft Willemijn heel knap gedaan.” Prijsuitreiking op school Op donderdag 10 april kreeg Willemijn haar prijs uitgereikt op school. Ook de schoolwinnaars van Aeres en het Corlaer College, die op de tweede en derde plaats eindigden, hebben een prijs gewonnen. Deze wordt hen overhandigd door hun docent Nederlands.