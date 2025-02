Geschreven door Eef van Bommel (Omroep Gelderland)

24 februari 2025 12:56

Wolven poepen midden op de weg, dit is waarom





VELUWE RANDMEER - Wolven wandelen vaak over verharde wegen op de Veluwe. De dieren doen hun behoefte daarbij soms pontificaal op het pad. Dat is geen stil protest tegen de fossiele industrie, maar een soort 'hier waak ik'-waarschuwing. Hoe werkt dat?

Wolven patrouilleren dagelijks langs de grenzen van hun territorium en leggen enorme afstanden tot wel honderden kilometers af. Ze nemen vaker het fietspad dan het hazenpad, vooral in het donker. Want door de mens gebaande wandelpaden bevatten nou eenmaal minder obstakels en lopen makkelijker. Het is niet slim om meer energie te verspillen dan strikt noodzakelijk is. De wolf leeft naar dat gebod en wandelt net zo, weet wolvenexpert Dick Klees.

En toiletteren hoort daar ook bij: het liefst midden op de weg. De jackpot? Een kruispunt. "Boodschappen zijn daar het beste op zijn plek. Liefst nog op een heuveltje, de geur verspreidt dan verder", weet Klees.

'Hier waak ik'

De ouderdieren - pa en ma wolf - markeren het territorium en poepen is daarbij een handige tactiek. Hoewel de mens geen neus heeft voor wolvendrollen, zijn de uitwerpselen een informatiebom voor de dieren. De roedel laat weten: hier zijn wij, en wij zijn gezond en op sterkte. Een soort geurig 'hier waak ik'-uithangbord. "Wolven wandelen als groep. Als de een gaat poepen, dan de ander ook vaak. Ook welpen. Dat werkt aanstekelijk", aldus Klees.

Doodvonnis tekenen

Wil je indringers optimaal weren uit jouw gebied? Dan kun je je drol het best pontificaal op het pad leggen. Maar weer andere wolven tekenen hun doodvonnis als ze hun boodschap pontificaal op het pad dumpen. Dat geldt voor niet-leden van de roedel. Klees: "Als zwervende wolven het territorium van andere wolven moeten trotseren, moeten ze het zo onopvallend mogelijk doen. Anders verraden ze hun aanwezigheid."

En dat kan funest zijn, zegt de wolvenkenner. "Een buurwolf kan ruiken dat de andere roedel maar twee welpen heeft gekregen en niet meer op sterkte is." En dan kan landjepik beginnen: een gevecht van leven op dood. Toch zijn alle wolven gebaat bij een wapenstilstand, weet Klees. Daarom hebben zij 'wolfvrije zones' rond hun goed bewaakte territoria. Een zone waar géén territorium gesticht mag worden, geen drollen mogen worden gelegd en zwervende wolven mogen passeren. Om conflicten te vermijden.