Geschreven door Jarno van de Bor

28 maart 2025 10:44

Woningstichting en gemeente Nijkerk trekken lessen uit flexwoonproject





NIJKERK - Sinds 2018 hebben Woningstichting Nijkerk (WSN) en de gemeente Nijkerk in totaal 77 flexwoningen gerealiseerd voor jongeren, spoedzoekers, statushouders en mensen met een zorgvraag. Deze woningen, ook wel opstapwoningen genoemd, moesten tijdelijk onderdak bieden en huurders helpen om door te stromen naar een vaste woning. Vijf jaar later is onderzocht of dit doel is bereikt en wat de toekomstplannen zijn.

Uit een evaluatie blijkt dat de meeste bewoners binnen de gestelde termijn doorstroomden naar een andere woonruimte. Jongeren vonden gemiddeld binnen zestien maanden een nieuwe woning, spoedzoekers en mensen met een zorgvraag deden daar iets langer over. Statushouders verbleven gemiddeld dertig maanden in een Opstapwoning. Toch lukte het een deel van de bewoners niet om op tijd andere huisvesting te vinden. Dit leidde soms tot stress en in enkele gevallen tot ongewenste situaties, zoals tijdelijke inwoning bij familie of vrienden.

Nieuwe regels voor huurcontracten

Naast de uitkomsten van de evaluatie speelt ook de Wet vaste huurcontracten, die op 1 juli 2024 is ingegaan, een belangrijke rol. Deze wet bepaalt dat huurcontracten in principe voor onbepaalde tijd moeten zijn. Voor specifieke groepen, zoals statushouders en urgenten, kunnen nog wel tijdelijke contracten worden aangeboden. Dit heeft gevolgen voor de toewijzing van toekomstige flexwoningen in Nijkerk.

Flexwoningen

Een flexwoning is een woning die snel gebouwd en geplaatst kan worden. Deze woningen zijn vaak tijdelijk en kunnen gemakkelijk verplaatst, aangepast of gedemonteerd worden. Flexwoningen worden ingezet om snel extra woonruimte te creëren, bijvoorbeeld voor starters, spoedzoekers, statushouders of andere mensen die dringend een woning nodig hebben. Ze zijn meestal kleiner dan reguliere sociale huurwoningen en hebben soms minder voorzieningen, zoals een eigen buitenruimte. Het doel is vaak dat bewoners na een bepaalde periode doorstromen naar een permanente woning.

Op Spoorkamp II worden de flexwoningen nu samengevoegd met het grotere project Wonen bij Jaap, waar in totaal 252 flexwoningen komen. Dit betekent dat alle nieuwe huurcontracten in dit gebied niet meer tijdelijk zullen zijn. Ook wordt meer aandacht besteed aan de leefbaarheid, onder andere door bewoners te betrekken bij de community-building. Op Spoorkamp I blijven de huidige huurcontracten voorlopig bestaan, maar op termijn zullen de woningen verdwijnen door herontwikkeling van het gebied.

Nieuwe woonruimte bij Wonen bij Jaap

Het project Wonen bij Jaap moet bijdragen aan de woningmarkt door tijdelijke woonruimte te bieden. De woningen zijn kleiner dan een gemiddelde sociale huurwoning en hebben geen eigen buitenruimte. Dit stimuleert doorstroming, zodat ze steeds opnieuw beschikbaar komen voor woningzoekenden. Bewoners behouden hun inschrijftijd, waardoor ze gemakkelijker kunnen doorstromen naar een vaste woning.

Voor de 252 flexwoningen in dit project is een verdeling gemaakt tussen verschillende doelgroepen. De helft van de woningen is bestemd voor jongeren tot en met 34 jaar. De overige woningen worden verdeeld onder starters, spoedzoekers, statushouders en andere woningzoekenden. Statushouders krijgen achttien procent van de woningen toegewezen, wat neerkomt op 45 eenheden. De huurprijzen variëren, zodat zowel lagere als iets hogere inkomens een kans maken.

Subsidie en verdere ontwikkelingen

Om het project financieel mogelijk te maken, heeft de gemeente een subsidie aangevraagd uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). Op 28 juni 2024 werd deze aanvraag goedgekeurd. In totaal wordt ruim 1,9 miljoen euro verdeeld tussen de gemeente en WSN. De woningstichting ontvangt het grootste deel, omdat zij het grootste deel van de investeringen doet.

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijven er uitdagingen bestaan. De vraag naar sociale huurwoningen blijft hoog, en niet alle flexbewoners kunnen binnen de gewenste termijn doorstromen naar een vaste woning. Daarnaast vereist de integratie van diverse doelgroepen extra inzet op leefbaarheid en sociale cohesie.

Versnellen van de bouw

De gemeente en WSN blijven daarom inzetten op oplossingen zoals het versnellen van de bouw van permanente sociale huurwoningen en het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Door samen te werken met zorginstanties, maatschappelijke organisaties en de bewoners zelf, hopen zij een toekomstbestendig woonbeleid te realiseren voor alle woningzoekenden in Nijkerk.