Geschreven door Medi Holstege (RTV Nunspeet)

25 februari 2025 10:01

A1: Zeven auto's botsen op elkaar: veel schade na botsing





BARNEVELD - Op de A1 bij Barneveld (Apeldoorn richting Amsterdam) veroorzaakte een ongeluk dinsdagochtend flinke vertraging. Bij het ongeval waren zeven auto's betrokken. Er stond rond 07.30 uur 9 kilometer file, dat ruim een uur vertraging betekende. De weg is inmiddels weer vrij.

Rijkswaterstaat liet vanochtend weten: Je hebt 70 minuten tijdverlies op de #A1 richting Amersfoort voor Hoevelaken. Twee rijstroken zijn uit het verkeer. Het verkeer gaat over de vluchtstrook. Vanwege de forse vertraging leiden we je om vanaf knp. Beekbergen. Verkeer richting Utrecht volgt Arnhem via A50 en A12.