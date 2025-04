Geschreven door Jesper Nijkamp | Omroep Gelderland

9 april 2025 13:40

Ziek en afhankelijk van giften: Kamer wil opheldering van minister





NIJKERK - Tweede Kamerleden van VVD en NSC willen opheldering van zorgminister Fleur Agema (PVV) over de financiering van stamcelbehandeling van MS-patiënten. Veel van deze patiënten zijn aangewezen op een dure behandeling in het buitenland en moeten dat bedrag zelf ophoesten, zo was te zien in een documentaire van Omroep Gelderland.

In de documentaire Crowdfunding: Vloek of een zegen? volgt filmmaker Olaf Koelewijn Nijkerkers die crowdfunden voor niet-vergoede operaties. Marlika Migchielsen (37) kon dankzij zo'n inzamelingsactie een stamceltherapie in Moskou ondergaan, waardoor haar MS stopte. Voor Walter Hazeleger (55) en zijn zoon Nick (28) verloopt dit moeizamer.

'Opgeven is geen optie'

"Het liefst zadel ik mensen niet met mijn problemen op", vertelt Nick openhartig in de Omroep Gelderland-documentaire. "En dan moet je nog om geld vragen ook. Vreselijk. Het is niet anders. Opgeven is geen optie."

De documentaire heeft ook de wandelgangen van de Tweede Kamer bereikt. Marlika lukte het om via crowdfunding het bedrag voor de speciale behandeling van haar ziekte bij elkaar te krijgen. Hierdoor kan ze, zegt ze, weer volop meedoen aan de samenleving. Zij bood de documentaire aan aan Tweede Kamerlid Judith Tielen van de VVD.

'Stand van de wetenschap'

"Uiteindelijk denkt de Tweede Kamer met de minister mee wat er wel en niet vergoed wordt als je kijkt naar geneeskundige behandelingen. Daarbij gaan we af op de stand van de wetenschap", zei Tielen bij de overhandiging.

"Wetenschappelijk onderzoek ligt er dus al hè", benadrukte Marlika. Nu stelt de VVD'er samen met coalitiepartij NSC schriftelijke vragen aan minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Welk onderzoek?

Anders dan in Nederland worden de stamcelbehandelingen voor MS-patiënten in andere landen wel vergoed. Walter en Nick hebben meer dan 112.000 euro nodig voor hun behandeling in Mexico. De Kamerleden vragen aan de minister op basis van welk onderzoek de dure stamcelbehandeling in andere landen wel wordt vergoed. "Welk verschil ligt hieraan ten grondslag?", willen de politici weten.

Verder willen VVD en NSC weten hoeveel MS-patiënten uit Nederland naar het buitenland gaan voor een behandeling en hoeveel van hen zo goed als zijn genezen, net zoals Marlika.

De Kamerleden willen ook weten of het Zorginstituut opnieuw wil afwegen welke patiënten met MS in aanmerking komen voor stamceltherapie en ze willen dat de minister meer duidelijkheid biedt over vergoedingen bij stamceltherapie.

Kijk hieronder naar de documentaire Crowdfunding: Vloek of een zegen?