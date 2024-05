Geschreven door Jarno van de Bor

24 mei 2024 12:37

Zoektocht naar opvangplekken voor asielzoekers in Nijkerk gaat toch door





NIJKERK – De gemeente Nijkerk gaat door met de zoektocht naar mogelijke opvangplekken voor asielzoekers. Op Forum voor Democratie na (1 zetel), zijn alle partijen in de gemeenteraad het daarover eens. De voorstanders vinden dat Nijkerk zich aan haar plicht en moet houden en medemenselijkheid moet tonen, zeker omdat de spreidingswet nog steeds van kracht is.

Vrijdag 17 mei leidde een raadsinformatiebrief voor een hoop opschudding in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders liet weten dat het communicatie- en participatietraject over de zoektocht naar opvanglocaties is uitgesteld. Dit kwam door het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Hierin staat onder meer dat de veelbesproken spreidingswet wordt ingetrokken. Het college vond dat die ontwikkelingen zoveel invloed hebben dat de vastgestelde nota van uitgangspunten niet meer klopt.



Teleurgestelde staatssecretaris

De brief zorgde ervoor dat staatssecretaris Van der Burg teleurgesteld reageerde op het Nijkerkse besluit. Daarnaast ontving het college vlak voor de commissievergadering een brief van Henri Lenferink, de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Lenferink benadrukte hierin dat het van belang is dat ‘ook de gemeente Nijkerk vaart blijft houden en haar verantwoordelijkheid blijft nemen.’ Daarbij benadrukte hij ook dat de spreidingswet nog steeds actief is en dat Nijkerk zich daar dus aan moet houden. Het is immers niet 100 procent zeker of de wet definitief wordt afgeschaft en zo ja, op welke termijn.

‘Verantwoordelijkheid nemen’

En daar is vrijwel de gehele Nijkerkse raad het mee eens. Niels Staal (VVD): “Zolang de effecten van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet duidelijk zijn, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheden moeten nemen en net als andere gemeenten ons eerlijke deel moeten leveren aan de opvang.”

‘Niet langer wegkijken en wegduiken’

ChristenUnie/SGP snapt dan ook niet waarom het college besloot om de raadsinformatiebrief te versturen. Jaco van Putten: “Er ontstaat nu onnodig vertraging. En wij willen niet langer wegkijken of wegduiken en asielzoekers aan hun lot overlaten.” Hij roept op om asielzoekers in de gemeente Nijkerk ruimhartig en hartelijk op te vangen. Ook benadrukt hij het belang om de overvolle opvanglocatie in Ter Apel te ontlasten. “Ook al gaat je hart misschien niet sneller kloppen voor asielzoekers, wees dan op zijn minst solidair met een gemeente als Ter Apel, die de noodklok al een tijd luidt.”

'Communicatie kon beter'

Matthias Blankesteijn (CDA) is daarentegen wel blij dat het college even pas op de plaats maakte om aan de raad te vragen hoe zij wenst om te gaan met de veranderde omstandigheden. Wel vindt hij dat de communicatie daarin beter had gekund. “De raadsinformatiebrief en de communicatie op de website werd als snel geïnterpreteerd als een boodschap dat naar aanleiding van de spreidingswet alle inspanningen op het gebied van opvang gestaakt worden, terwijl de werkelijkheid veel genuanceerder is.”

Het CDA van Blankesteijn blijft staan achter de nota van uitganspunten, en dus de opvang in Nijkerk. “Het eerlijke verhaal is, los van wat je vindt van de instroom; er zijn nou eenmaal vluchtelingen in Nederland en die vluchtelingen hebben opvang nodig. De nieuwe coalitie in Den Haag neemt geen verantwoordelijkheid voor dit probleem, maar vergroot het probleem juist door een eerlijke verdeling over gemeenten moeilijker te maken.”

Met of zonder spreidingswet

Voor PRO21 geldt dat er gewoon wordt vastgehouden aan de aantallen uit de spreidingswet. Fractievoorzitter Irene Moes: “De spreidingswet zorgt niet voor meer mensen om op te vangen, maar dat de mensen die er al zijn beter verdeeld worden over de gemeenten. Door de wet in te trekken wordt de opvangcrisis groter gemaakt en daar maken wij ons als PRO21 zorgen over, want als land hebben we de opvang niet op orde. Ter Apel loopt over en dus laat de nieuwe coalitie, gemeenten die aan asielopvang doen en mensen die zijn gevlucht voor oorlog of vervolging in de steek.” Moes is van mening dat de gemeente Nijkerk moet bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, met of zonder spreidingswet.

‘Maatschappelijke en menselijke taak nakomen’

Peter Collignon van De lokale partij vroeg zich af waarom het college het hooflijnenakkoord als reden zag om op de pauzeknop te drukken. “De lokale partij vindt dat we onze maatschappelijke en menselijke taak moeten nakomen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor noodzaak van de opvang van mensen uit een wereld op drift.” Het intrekken van de spreidingswet heeft voor zijn partij geen invloed op de opvang in Nijkerk.

FvD enige tegenstander

De enige tegenstand van de opvang van asielzoekers in de gemeente kwam van Cathy van Manen van Forum voor Democratie. Zij juicht het intrekken van de spreidingswet toe. “Wat FvD Nijkerk betreft mogen de voorbereidingen van extra asielopvang stopgezet worden.” Van Manen stelde voor om een raadgevend referendum te houden onder inwoners van Nijkerk om te peilen wat het draagvlak voor opvang van asielzoekers is. Geen enkele andere partij steunde dit voorstel donderdagavond.

Verdere planning

De gemeente Nijkerk gaat dus door met de zoektocht naar mogelijke opvanglocaties van vluchtelingen in de gemeente. Donderdag 30 mei is de behandeling in de gemeenteraad. Van tevoren komt het college met een planning voor de verdere uitvoer van de plannen. Burgemeester Renkema kon niet beloven dat de communicatie en participatie van inwoners voor de zomervakantie is opgestart.