Geschreven door Medi Holstege

28 maart 2025 14:52

Zomertijd: De klok verzetten op zondag 30 maart





VELUWE RANDMEER - Op zondag 30 maart 2025 gaat de zomertijd weer in. Om 2:00 uur 's nachts wordt de klok een uur vooruit gezet naar 3:00 uur. Dit markeert de overgang naar de zomertijd, een jaarlijkse gebeurtenis die in veel landen, waaronder Nederland, wordt toegepast.

De zomertijd is bedoeld om beter gebruik te maken van het daglicht. Door de klok vooruit te zetten, duurt het langer voordat het donker wordt, wat vooral in de lente en zomermaanden voordelen biedt voor de dagindeling van mensen. Het verzetten van de klok heeft echter invloed op het dagelijks ritme, vooral omdat we een uur slaap verliezen.

Discussie

Hoewel de zomertijd in de loop der jaren onderwerp van discussie is geweest, blijft het systeem in veel landen gehandhaafd. De verandering vindt plaats op het laatste weekend van maart, waarmee het de overgang markeert van de wintertijd naar de zomerperiode, met meer uren daglicht.

Dus, vergeet niet: op zondag 30 maart 2025 wordt de klok om 2.00 uur 's nachts één uur vooruit gezet naar 3.00 uur, en daarmee begint officieel de zomertijd van dit jaar!