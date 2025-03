Geschreven door Hans Stam

25 maart 2025 13:01

Zorgeloze middag Sparta Nijkerk VR1





NIJKERK - In een eenrichting verkeer wedstrijd hebben de vrouwen van Sparta Nijkerk zaterdagmiddag met 0-6 gewonnen bij Bergentheim VR1.

Vanaf de aftrap was duidelijk dat Sparta Nijkerk een maatje te groot was voor Bergentheim, dat met 13 punten strijdt voor lijfsbehoud in de 1e klasse. Het spel speelde zich de hele wedstrijd af op de helft van het compact spelende Bergentheim. Het duurde toch nog 20 minuten voor er gescoord werd. Jolien van Looijengoed was de doelpuntenmaker op aangeven van Elouise van Ginkel. Vlak voor rust werd het 0-2 toen Daphne Buxtorff Jolien van Looijengoed haar 2e goal voorbereidde.

Volledige controle

Ook in het 2e deel van de wedstrijd hadden de Spartanen de volledige controle. Er kon rustig opgebouwd worden. Bergentheim was niet bij machte om enige druk te zetten en kwam in de hele wedstrijd maar tot 1 schot richting het Sparta doel.

In de 61e minuut scoorde Elouise van Ginkel de 0-3 en meteen daarop werden een 3tal wissels doorgevoerd. Dat bracht weer wat nieuwe energie en de opdracht voor het laatste kwartier was nog even maximaal druk te zetten op het Bergentheim doel. Dat leverde nog 3 treffers op. De eerste was een eigen doelpunt, de 0-5 kwam van de voet van Willemijn van Heerdt (assist Erika Ekker) en in blessuretijd werd het nog 0-6 door een fraai schot van Ilse Martens (assist Merit van Dalen).

Zorgeloze wedstrijd

Zo werd het een zorgeloze wedstrijd voor de Spartanen. Enig smetje op de middag was dat het visbrevet van keepster Heidi Beerthuijzen inmiddels verlopen is. De laatste keer dat ze een bal uit het net hoefde te hengelen was op 30 november van het afgelopen jaar. Een geweldige reeks van 8 wedstrijden op rij zonder tegendoelpunt geeft veel vertrouwen voor het restant van de competitie, dat zaterdag 5 april wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter HZVV VR1.