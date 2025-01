Geschreven door Jarno van de Bor

8 januari 2025 10:13

Burgemeester Barneveld: 'De kakofonie voorbij, op weg naar een gedeelde toekomst'





BARNEVELD – Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het Schaffelaartheater sprak de burgemeester van Barneveld maandagavond over de richting die de samenleving moet kiezen. Hij stelde vragen over de toekomst van de maatschappij en benadrukte het belang van vertrouwen en samenwerking.

Burgemeester Jacco van der Tak uitte zijn zorgen over de toenemende polarisatie en het gebrek aan onderling begrip. “Kakofonie. Dat is de indruk als ik naar de politiek in Den Haag kijk,” zei hij. “Men lijkt aan elkaar voorbij te gaan. Grote woorden en beloftes worden gedaan, maar zijn die waar te maken? Is polarisatie een excuus om op verantwoordelijkheidsvakantie te gaan?” Hij pleitte voor een samenleving waarin mensen niet in stilte langs elkaar heen leven of tegenover elkaar staan, maar waar er ruimte is voor dialoog en wederzijds begrip.

Brede welvaart als ambitie

De burgemeester noemde Barneveld een gemeente met “levendige gemeenschappen” die meedoet voor het “kampioenschap brede welvaart”. Hij benadrukte het belang van vooruitkijken: “Kampioen worden is één, kampioen blijven is twee. Welke keuzes zijn goed voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties?”

Van der Tak schetste daarnaast de grote opgaven voor de komende jaren, zoals het bouwen van meer woningen, het verbeteren van de bereikbaarheid – waarbij hij verwees naar de hoge positie van de regio in de file-top-10 – en het aanpakken van problemen op het stroomnet. Ook benoemde hij de noodzaak om het landelijke gebied te versterken.

Vertrouwen verstevigen

De burgemeester riep op tot samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners om deze uitdagingen aan te pakken. “Vertrouwen verstevigen – in de overheid, in elkaar – is geen cadeautje dat je zomaar overhandigd krijgt. Dit lukt alleen stap voor stap, met tijd voor reflectie en oog voor de ander.”

Hij sloot af met een optimistische boodschap: “De kakofonie voorbij. Op weg naar een gedeelde toekomst. De ander vanuit vertrouwen benaderen. Waarbij het niet uitmaakt wie je bent. Onderweg naar de toekomst zijn we elkaars gelijken.”

Volledige toespraak

De volledige toespraak van burgemeester Van der Tak is te lezen op de website van de gemeente Barneveld.