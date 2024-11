Geschreven door Sophie van der Velden

27 november 2024 9:30

12 brievenbussen uit regio verdwijnen in 2025: bekijk hier welke





VELUWE RANDMEER - Doe jij nog wel eens een kaartje op de bus? Let dan even goed op: vanaf februari 2025 begint PostNL met het verwijderen van 174 brievenbussen in de provincie Gelderland. Er blijven dan nog 1523 brievenbussen over. 12 brievenbussen in de regio Veluwe Randmeer worden weggehaald.

Volgens PostNL is er sprake van een aanhoudende daling van de hoeveelheid post. In twintig jaar tijd is het aantal poststukken met 70 procent gedaald. Dagelijks worden er daarom brievenbussen geleegd waar nauwelijks of zelfs helemaal geen post in zit. Tegelijkertijd neemt het aantal pakketten dat besteld en verstuurd wordt toe. De overbodige brievenbussen worden daarom weggehaald. Waar de brievenbussen in Friesland al vanaf juli dit jaar werden weggehaald, is Gelderland als laatste aan de beurt. Vanaf 6 januari 2025 zullen stickers geplakt worden op de brievenbussen die weggehaald gaan worden. Vanaf 3 februari begint PostNL met het verwijderen. Ziekenhuizen en zorginstellingen

Daarbij laat de postorganisatie weten goed te kijken naar de locatie waar de brievenbus weggehaald kan worden. In de buurt van ziekenhuizen en zorginstellingen blijven brievenbussen staan. Volgens de wet moet er in woonkernen met meer dan 5000 inwoners altijd een brievenbus binnen een straal van 1 kilometer staan. Bij minder dan 5000 inwoners gaat het om een straal van 2,5 kilometer. Ook brievenbussen speciaal voor medische post, die bedoeld zijn voor het opsturen van te onderzoeken monsters met menselijk materiaal, blijven staan. Een aantal brievenbussen wordt laag gehouden, zodat ze makkelijk bereikbaar zijn voor mensen die moeilijker bewegen. Bekijk op de onderstaande kaart welke brievenbussen in jouw buurt verdwijnen.