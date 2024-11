Geschreven door Jarno van de Bor

7 november 2024 14:00

120 Heppie Boxen uitgedeeld aan Nijkerkse gezinnen



Foto: Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk



NIJKERK - In Nijkerk zijn woensdag 6 november 120 Heppie Boxen uitgedeeld aan gezinnen met kinderen van 6 tot 15 jaar die in een lastige thuissituatie leven of niet thuis kunnen wonen. De actie werd georganiseerd door de Voedselbank Nijkerk en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk, met steun van de gemeente Nijkerk.

De Heppie Boxen bevatten allerlei spelactiviteiten, waarmee kinderen zich kunnen vermaken en nieuwe interesses kunnen ontdekken. De doos is gevuld met speelgoed, spelletjes en knutselspullen en is bedoeld om ontspanning en verbinding binnen de gezinnen te stimuleren. De Heppie Box. Foto: Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk Steuntje in de rug

Veel kinderen van gezinnen die bij de voedselbank bekend zijn, komen regelmatig naar jongerencentra als Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk. Dat maakte de samenwerking tussen de voedselbank en het jongerenwerk, dat al langer betrokken is bij de landelijke Heppie Tour, een logische stap. De gemeente Nijkerk en verschillende lokale stichtingen droegen bij aan de uitdeling van de boxen. De Voedselbank en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk hopen met dit gebaar de gezinnen in aanloop naar de feestdagen een steuntje in de rug te geven. Er werden 120 boxen uitgedeeld. Foto: Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk