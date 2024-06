Geschreven door Kevin van Loenen

23 juni 2024 13:45

16e editie van het Handwerkfestijn in Hoevelaken staat voor de deur: ‘Het is bijna een soort werkvakantie’





HOEVEKAKEN – Met breien, quilten, borduren en het verkopen van allerlei handwerkmaterialen wordt op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni voor de zestiende keer gewerkt aan het uitbannen van diabetes type 1.

Dit jaarlijkse handwerkfestijn brengt gepassioneerde ambachtslieden, kunstenaars en liefhebbers van handwerk samen naar Hoevelaken om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. En nee, er wordt letterlijk gewerkt aan het uitbannen van diabetes. Wel wordt er met de verkoop van allerlei materialen geld opgehaald voor onderzoek naar diabetes type 1, en dat lukt aardig. Organisator Marja Leijtens noemt het een druppel op een gloeiende plaat, maar als je alles bij elkaar optelt kom je tot een mooi bedrag: “Inmiddels hebben we in al die jaren 250.000 euro opgehaald voor onderzoek. Het gaat niet alle problemen de wereld uit helpen, maar als we ons steentje kunnen bijdragen dan is dat al mooi.”

Ze is blij dat ze met het evenement weer de aandacht op diabetes kan vestigen. Er is immers nog een lange weg te gaan, maar de wereld staat niet stil zegt ze: “Ja tegenwoordig gaat ook de samenwerking een stuk beter. Je hebt bijvoorbeeld ook Nederlandse artsen die in Amerika onderzoek doen en andersom. Als ergens het wiel al is uitgevonden, waarom zou je dat opnieuw gaan doen?”



Foto: Kevin van Loenen



Ontstaan



Marja is niet zomaar begonnen met het inzamelen van geld voor het diabetesfonds. Haar jongste zoon Lars kreeg op zijn derde de diagnose diabetes type 1: “Ja dat is wereldschokkend. Je weet dat het leven nooit meer zo wordt als dat het was. Maar je leert ermee leven, hij, maar ook wij als gezin. En hij doet het goed, ik ben erg trots op hem.”

Niet alleen voor Marja is deze periode lastig. Zeker voor Lars die dan nog helemaal niet snapt wat er aan de hand is: “Nee hij begreep er niks van. Dan moest hij weer naar het ziekenhuis en steeds weer een vreemde die met hem praat of aan hem moet zitten. Hij had weleens zijn mindere dagen, dan was hij boos. En dat mag, je mag er ook boos om zijn vind ik.”

De techniek is in al die jaren ook veranderd. Inmiddels kunnen diabetici onder andere gebruik maken van een glucosemeter in pleistervorm en een insulinepomp. Toen Lars nog jong was ging dat anders: “Toen hadden we alleen nog de vingerprikjes. Dat doet pijn, en dat meerdere keren per dag. En dan met die kleine worstenvingertjes van een kind van drie. Dan moet je op een gegeven moment ergens anders gaan prikken, je blijft bezig.”

Deze diagnose bepaalt veel in het gezin in de jaren daarna. Ouders moeten steeds alert zijn en ook het kind is er dagelijks mee bezig. Marja hoopt met haar bijdrage dat een volgende generatie kinderen dit niet meer hoeft te doorstaan. Maar haar bijdrage aan het diabetesfonds is klein begonnen. Destijds was het een tentoonstelling met een zes marktkramen erbij. “Nu staan er acht tenten en hebben we de loods. In totaal hebben we zo’n 1200 bananendozen met spullen gevuld.” Zegt Leijtens. Ze had nooit verwacht dat het evenement zo zou groeien dat er honderden bezoekers uit heel Nederland op af komen: “Nee dat was toen ook helemaal niet de bedoeling, het is helemaal uit de hand gelopen.” Lacht ze.



De grote tenten moeten nog gevuld worden. Foto: Kevin van Loenen



Vrijwilligers



Leijtens is dan wel organisator, maar ze doet het niet alleen. Ze slaapt samen met haar zus en een vriendin op het terrein om er snel bij te kunnen zijn als er iets is: “Op de vorige locatie hebben we wel zwaar weer gehad in de nacht en dan moet je opstaan om te redden wat er te redden valt. Dan ben ik liever hier dan een paar kilometer verderop.” Ook zijn er veel vrijwilligers die meehelpen om het evenement tot een succes te maken. Ze heeft zo’n 200 mensen op haar lijst staan die meehelpen waarvan er 100-150 ook aanwezig zijn op het evenement.

Dat netwerk van vrijwilligers zit door heel Nederland. Gedurende het jaar worden alle materialen die verkocht gaan worden verzameld en uiteindelijk naar Hoevelaken gebracht. “Het is ook een soort reünie hé. Veel van ons zien elkaar het hele jaar niet en dan komen we bij het Handwerkfestijn weer samen. Deze omgeving is ook prachtig. Als je in de avond gaat zitten en rustig wat gaat eten en je kijkt om je heen, dan is het eigenlijk vakantie. Je bent dan op een soort werkvakantie samen. Het is rust, heerlijk.”

Ondanks de grote groep is Marja altijd op zoek naar nieuwe mensen: “Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, maar ik snap ook als dat niet kan hoor. Dan kunnen mensen altijd spullen of geld doneren via onze website als ze dat willen."



Foto: Kevin van Loenen



Bedankt



Tijdens het gesprek geeft Marja meerdere keren aan erg blij te zijn met de alle hulp en de tijd die mensen in het evenement steken: “In mijn eentje gaat dat zeker niet lukken.” Ook de bedrijven die hierbij betrokken zijn wil ze bedanken: “Ja dat zijn Harco Hoveniers, POT Verhuizingen en ModeltreinCentrum Amersfoort. Zij zijn sociaal bewogen en stel je voor dat we voor de locatie en het transport moeten betalen? Dan blijft er niks over van de opbrengst. Nu kan alles naar het goede doel.” Zegt ze. En wat wil Marja voor de toekomst? Een vaste locatie. Het liefst een oud schoolgebouw dat ze permanent kan betrekken, maar ze hoopt vooral zelf nog mee te maken dat er grote stappen worden gezet in de behandeling van diabetes type 1



De zestiende editie van het Handwerkfestijn vind dit jaar plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni op het terrein van Harco, Hogebrinkerweg 50 in Hoevelaken.