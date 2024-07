Geschreven door Sophie van der Velden

3 juli 2024 17:08

1,90 euro of 2,20 euro voor een liter benzine? Dit is waarom de verschillen zo groot zijn





VELUWE RANDMEER - Wie regelmatig met de auto over de Veluwe rijdt, is het misschien wel opgevallen: benzineprijzen kunnen flink verschillen tussen de gemeentes. En ook binnen de gemeentes maakt het soms behoorlijk uit voor welke pomp je kiest. Hoe zit dat precies?

Op dit moment betaal je gemiddeld 2,003 euro voor een liter benzine, meldt Independer. In de streek betaal je op dit moment gemiddeld het minst in Ermelo. Hier kost een liter benzine gemiddeld 2,071 euro. Toch betekent dit niet dat de goedkoopste pompstations ook daar staan. De verschillen tussen de goedkope en dure benzinepompen zijn namelijk groot.

Grote verschillen Putten

Independer onderzocht hoe groot de verschillen van de benzineprijzen zijn in Nederland Uit het onderzoek blijkt dat in Putten de grootste verschillen zitten binnen de streek Veluwe Randmeer. Binnen Gelderland behoort deze gemeente ook tot de vijf gemeenten met de grootste prijsverschillen. In Putten is het verschil tussen de goedkoopste en duurste pomp 30 cent per liter. In Barneveld is het verschil 27 cent en in Harderwijk is dit 26 cent. Hier loont het dus zeker om op zoek te gaan naar een goedkope pomp.

Bron: Independer

Brandstofprijs

In de basis wordt de prijs van brandstof gebaseerd op de productieprijs, accijnzen, distributiekosten, marketingkosten, marge van de oliemaatschappij en die van de tankstationexploitant, zo legt de ANWB dit uit.

Langs de snelweg

Hoe kan het dan dat deze prijzen zo uiteenlopen? Een eenduidig antwoord is daar niet op te geven, laat een woordvoerder van de ANWB weten. "We weten wel dat het eigenlijk altijd duurder is om langs de snelweg te tanken", weet zij. "Daar wordt toch wel getankt en hebben pomphouders weinig last van concurrentie in de buurt", zo is te lezen op de website van de ANWB.

Stunten met prijzen

"In dorpen en steden ligt dat anders: daar wil de exploitant vaak wel genoegen nemen met wat minder marge, om maar zoveel mogelijk klanten te trekken." Daarnaast beschrijft de ANWB dat onbemande pompen vaak minder kosten maken dan bemande pompen en daardoor meer kunnen stunten met prijzen.

Een journalist van Omroep West onderzocht deze verschillen eerder een keer. Vooral de tankstations die eigendom zijn van de exploitant mogen zelf bepalen wat ze met de prijzen doen. "Je ziet ze vaker stunten met kortingen", is te lezen in dit artikel. Andere stations die eigendom zijn van de olieraffinaderij hebben weinig te zeggen over de prijzen.

Apps

Hoe het dus exact zit met de prijsverschillen tussen én binnen de gemeentes, is niet toe te kennen aan één duidelijke oorzaak. Wat wel duidelijk is, is dat het handig is om voor het tanken even te checken waar dit het goedkoopste kan, vooral als je in Putten woont. Hier zijn verschillende apps voor, zoals de ANWB Onderweg app of DirectLease.