Voorthuizen maakt zich op voor veertiende editie openluchtkerkdienst

De dienst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Voorthuizen. De voorgangers voor dit jaar zijn Arend-Wim Estié van de Gereformeerde Kerk, Jaap van Middendorp van de Open Hof en Hans van Rumpt van de Hervormde Gemeente.

Dit jaar richt de openluchtdienst zich op het thema 'De juiste toon', een actueel onderwerp dat oproept tot reflectie over hoe we met elkaar communiceren in tijden van onenigheid en verschil van mening. Het thema benadrukt het belang van respectvolle communicatie en het vinden van gemeenschappelijke grond, zelfs in debatten en discussies.



Live meekijken

Iedereen is van harte welkom om deze openluchtdienst bij te wonen, ongeacht of men lid is van een van de deelnemende kerken. De dienst begint om 10:00 uur.Voor wie er niet persoonlijk bij kan zijn, is de dienst te volgen via het YouTube-kanaal van de openluchtdienst en op A1 Regio TV , het kanaal van A1 Mediagroep, die ook vorig jaar de dienst live uitzond.