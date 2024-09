Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

12 september 2024 11:29

3,5 miljoen euro boete voor busbedrijf





VELUWE RANDMEER - De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben busbedrijf EBS een boete van 3,5 miljoen euro opgelegd. Die boete heeft het bedrijf gekregen vanwege problemen met het vervoer vorig jaar. Veel te veel bussen vielen uit.

In een reactie laat EBS weten ‘kennisgenomen te hebben van de boete’. “We zullen de onderbouwing zorgvuldig bestuderen, we kunnen niet zeggen of we wel of niet in bezwaar gaan.” EBS erkent dat er veel mis is gegaan. “We herhalen dat we niet trots zijn op de kwaliteit van de uitvoering. Daar hebben we onze excuses ook voor aangeboden.”

'Grootste problemen zijn weggenomen'

Het busbedrijf ging eind 2022 op de Veluwe rijden. Daarbij werden de bussen overgenomen van Keolis. Met die bussen was veel mis, zo stond bij 70 procent van de bussen de positie van de chauffeursstoel niet goed. “Collega's komen soms strompelend naar buiten", vertelde een chauffeur tegen Omroep Gelderland.

De grootste problemen zijn volgens EBS weggenomen, maar er is nog wel een personeelstekort. Daarom rijden er tijdelijk minder bussen. Dat moet er voor zorgen dat bussen die wel ingepland staan, in ieder geval niet uitvallen.



Uitval

In Flevoland lijkt dat te werken, maar in Gelderland niet. Er vallen nog steeds elke maand veel te veel bussen uit. De norm is 0,2 procent, maar in Gelderland viel in juli 2,9 procent uit en in augustus 4,3 procent van de ritten.

In een brief staat dat het bedrijf door een verkeerde berekening te weinig diensten blijkt te hebben geschrapt om het gewenste effect te hebben. In december moet EBS weer alle diensten gaan rijden. De vervoerder leidt op dit moment nieuw personeel op om het tekort terug te dringen. “We liggen op schema om dat te halen.”



Definitief besluit

Of EBS ook over de eerste zes maanden van dit jaar een boete krijgt, is nog niet duidelijk. “Daar is nog geen definitief besluit overgenomen", schrijft de provincie.