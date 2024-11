Geschreven door Sophie van der Velden

4 november 2024 12:30

In 2023 meer panden getransformeerd naar woning in de regio dan in 2022





VELUWE RANDMEER - In 2023 kwamen er 88.000 woningen in Nederland bij uit transformaties van bijvoorbeeld kantoorgebouwen of winkelpanden naar woningen. Dit is 8 procent minder dan het jaar daarvoor. In de regio Veluwe Randmeer ontstonden in 2023 100 woningen uit transformaties. Dat is maar liefst 35 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS houdt al jarenlang het aantal woningtransformaties bij. Met transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden bedoeld. Als een pand wordt gesloten en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet al transformatie. Ook woningsplitsingen tellen niet mee. Het gaat dus om bijvoorbeeld winkel- en kantoorpanden die verbouwd werden naar een woning.

Meer woningtransformaties

De meeste woningtransformaties vonden plaats afgelopen plaats in Oldebroek. Hier werden maar liefst 15 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad dankzij de transformaties. In 2022 waren dat er 0. In Ermelo werden 20 gebouwen getransformeerd. Dat zijn er 15 meer dan in 2022. In Nijkerk steeg het aantal transformaties van 5 in 2022 naar 25 in 2023. Nunspeet kreeg 10 nieuwe woningen dankzij transformaties in 2023. In 2022 waren dit er 5. Ten slotte werden er ook in Barneveld meer gebouwen getransformeerd. In 2022 werden 5 panden getransformeerd, in 2023 steeg dit naar 15.

Daling transformaties

In Elburg bleef het aantal woningtransformaties gelijk. In 2022 en 2023 kwamen er 5 woningen bij dankzij woningtransformaties. In Harderwijk en Putten werden als enige gemeenten uit de streek minder panden getransformeerd dan het jaar ervoor. In Putten werden in 2022 10 panden getransformeerd, terwijl dat er in 2023 5 waren. In Harderwijk daalde dit aantal het hardst. In 2022 werden maar liefst 30 panden getransformeerd tot woning, waar dat er in 2023 slechts 5 waren.