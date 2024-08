Geschreven door Jarno van de Bor

26 augustus 2024 11:33

37ste editie van Dorpsdag Hoevelaken in beeld





HOEVELAKEN - In Hoevelaken is afgelopen weekend de 37ste editie van Dorpsdag gevierd. Van vrijdag- tot en met zaterdagavond waren er allerlei activiteiten in en rondom het dorpscentrum zodat de zomervakantie feestelijk werd afgesloten.

De festiviteiten begonnen al op vrijdagavond met de Hoevelakense Vrijmibo. Onder het genot van een hapje, een drankje en DJ-muziek werd er geborreld. Ook was er een pubquiz waarbij meerdere teams het tegen elkaar opnamen.

Activiteiten

Op zaterdag startten de activiteiten met Hoevelaken in Beweging. Daarna volgden de Kidsrun en de Dorpsloop en op de Wiekslag en de Brink was er een zomermarkt. In de middag streden verschillende dorpsgenoten tegen elkaar bij The Battle. Een spelcompetitie waar verschillende organisaties en verenigingen het in teams tegen elkaar opnemen. Het meest populaire deel bij het publiek was de zeepbaan waarbij deelnemers een flinke buikschuiver maakten.

Wie glijdt het beste op de zeepbaan? Foto: VRMG

Ook voor kinderen was er genoeg te doen. In de Stuw was er een DJ Workshop en er waren op meerdere plekken activiteiten als knotshockey, schminken en springkussens. Tussen 17.00 en 18.00 uur was er een kinderdisco onder leiding van Johnny Glitter.

Ondanks de regen een groot feest

Rond kwart over zes 's avonds werd het nog wel even spannend door de weersomstandigheden. Door de harde winstoten en fikse regen moesten bezoekers zich aan de parasols vastklampen om ze aan de grond te houden. Met poncho's aan lieten de bezoekers zich niet door het weer onthouden om er toch een mooi feestje van te maken. Met partyband PROOST! werd Dorpsdag Hoevelaken, ondanks de neerslag, feestelijk afgesloten.



Bekijk hieronder een reportage van Dorpsdag Hoevelaken 2024. Klik op de afbeeldingen voor meer foto's.