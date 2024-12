Geschreven door Jarno van de Bor

16 december 2024

40-45 de Musical verwelkomt 150.000ste bezoeker





BARNEVELD - De musical 40-45 heeft in de Midden Nederland Hallen in Barneveld zijn 150.000ste bezoeker verwelkomd. Drie maanden na de première ontving Loes Essen, de gelukkige bezoeker, een speciale award en ontmoette zij na afloop de cast van de voorstelling. Tegelijkertijd maakte producent Studio 100 bekend dat inmiddels meer dan 250.000 kaarten zijn verkocht.

Sinds de première in september trekt de voorstelling dagelijks duizenden bezoekers. Studio 100 meldt dat op sommige dagen wel 6.000 kaarten werden verkocht. Volgens de producent benadrukt de musical hoe belangrijk het is om uitsluiting en antisemitisme te bestrijden en nodigt het uit tot reflectie.

Verhaal over familie in oorlogstijd

40-45, de Musical speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertelt het verhaal van de broers Dirk en Louis, die na het bombardement op Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen. Terwijl ze opgroeien in een warm gezin, wordt hun band op de proef gesteld door de oorlog. De musical belicht de gevolgen van de oorlog op gezinnen en gemeenschappen.

De voorstelling staat bekend om de grootschalige producties met rijdende tribunes, levensechte decors en indrukwekkende effecten, waaronder een brandend vliegtuig en een trein op ware grootte.