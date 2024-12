Geschreven door Ib Haarsma

5 december 2024 13:26

5 December: de Sint is er klaar voor en gaat met pieten op pad





NUNSPEET - Hij is zelf jarig maar voor Sinterklaas is dit de meest uitputtende dag van het jaar. Het heerlijke avondje is gekomen en dus zitten vele mensen vol verwachting klaar. Voor een glimp van de goedheiligman en natuurlijk pepernoten of snoep van de piet. En degene die nog twijfelt over zijn komst: hij komt zeker ook bij jou langs. Vergeet dat niet!

Omdat de echte Sinterklaas wel wat hulp kan gebruiken, krijgt hij hulp vanuit Nunspeet en omgeving. Hoewel deze Sint net als de beide hulppieten jaren ervaring heeft, blijft deze dag voor een een prachtige beleving. "We zijn al sinds oktober bezig om onze bezoekjes in goede banen te leiden. De kinderen krijgen allemaal een pietendiploma en voor alle volwassenen hebben we in het grote boek de mooiste verhalen om hen te verblijden".

De tekst gaat verder onder de foto.



Foto: Jeroen Brons

Sla geen huisje over

De pieten en Sinterklaas hebben een druk programma: meer dan 10 adressen zullen ze vandaag bezoeken. Het eerste adres is in Wezep om vervolgens door te rijden naar Oldebroek en Elburg, zo staat te lezen in de boeken. Het drietal sluit 5 december af in Nunspeet zodat ze rond 21.00 uur stil kunnen staan bij de verjaardag van Sinterklaas. "Het is een groot feest: er valt geen wanklank. Alleen maar blije gezichten en dat maakt het tot een prachtige dag waarin we deze periode afsluiten als een baas."

Roetveeg of zwarte Piet?

De discussie over de kleur van de piet is na vele jaren van heftige discussie naar de achtergrond geraakt. "Niemand vraagt meer naar zwarte pieten: het is geen onderwerp meer en het is goed dat die discussie is gestaakt!"

"Dit is een vrolijke dag en dat is wat voor de meeste mensen telt", zegt danspiet terwijl hij glimlacht. Kijk maar eens naar de video, dan zie je hem in al zijn pracht!