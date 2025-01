Geschreven door Jarno van de Bor

17 januari 2025 12:44

56 sociale huurwoningen in Nijkerk verduurzaamd



Foto: Woningstichting Nijkerk



NIJKERK – In de Van Zuijlenstraat en Van Spaenstraat in Nijkerk zijn 56 sociale huurwoningen gerenoveerd en verduurzaamd. Woningstichting Nijkerk (WSN) en aannemer Aalberts hebben het project uitgevoerd. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de meeste woningen een hoger energielabel hebben gekregen: van C naar A+ of A++.

Tijdens de renovatie zijn de woningen volledig geïsoleerd. Ook zijn zonnepanelen geplaatst en is een CO2-gestuurd warmte terugwinsysteem met vochtsensor geïnstalleerd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de huizen beter geïsoleerd zijn en minder energie verbruiken. Nieuwe uitstraling

De woningen kregen daarnaast een nieuwe uitstraling. Zo zijn er nieuwe dakpannen, kozijnen en gevelbeplating aangebracht. Bewoners mochten kiezen uit verschillende kleuren voor hun ramen en deuren. Foto: Woningstichting Nijkerk Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder van WSN, benadrukt de voordelen: “Door woningen te verduurzamen blijven ze warmer in de winter en koeler in de zomer. Dit scheelt aanzienlijk in de energierekening en zo houden we huurwoningen betaalbaar.” Betrokkenheid bewoners

Tijdens het project konden bewoners terecht bij een vast aanspreekpunt. Ook werd een modelwoning ingericht om te laten zien wat de renovatie zou opleveren. Ellen Sprong, bewonersconsulente bij Aalberts, licht toe: “Goede uitleg aan bewoners is cruciaal, zodat ze weten hoe ze de zonnepanelen en het warmte terugwinsysteem op de juiste manier gebruiken.” De afronding van de renovatie werd gevierd met een bijeenkomst. Michiel van Baarsen van WSN en Cor Broekhuizen, directeur van Aalberts, spraken hun dank uit naar de bewoners voor hun vertrouwen en betrokkenheid.