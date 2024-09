Geschreven door Jarno van de Bor

26 september 2024 13:22

Gert Krijkamp schoolkorfbaltoernooi van start





NIJKERK - Woensdagmiddag is de 69ste editie van het Gert Krijkamp schoolkorfbaltoernooi van start gegaan. Verspreid over drie dagen strijden de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Nijkerkse basisscholen tegen elkaar.

Het was woensdagmiddag gezellig druk op Sportpark Luxool, de thuisbasis van korfbalvereniging Sparta/Djops. Meer dan 80 teams van de Nijkerkse basisscholen korfballen woensdag, donderdag en vrijdag tegen elkaar. Op de donderdag en vrijdag spelen de teams in poules. De nummers 1 en 2 uit iedere poule krijgen een beker. Op vrijdag worden de prijzen ook op deze manier verdeeld, maar strijden de beste groepen 8 in kruisfinales ook nog voor de eindzege en de wisselbokaal. Ook ontvangen zij een waardecheque van 500 euro om te besteden bij een Nijkerkse elektronicazaak.

Spandoekenwedstrijd

Naast sportieve prestaties kunnen scholen extra prijzen in de wacht slepen bij de spandoekenwedstrijd. Alle teams mogen zelf een spandoek maken. Een deskundige jury beoordeelt tijdens het toernooi de doeken. De winnaars van het mooiste spandoek mogen met de hele klas een gratis ijsje halen bij een Nijkerkse ondernemer.