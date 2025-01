Geschreven door Jarno van de Bor

28 januari 2025 16:08

A1 Radio lanceert nieuw programma 'Jeroens Gouden Uurtjes' op woensdagochtend





NIJKERK - Vanaf 29 januari start op A1 Radio 'Jeroens Gouden Uurtjes'. Het nieuwe muziekprogramma wordt samengesteld door Jeroen Brons en is wekelijks op woensdag te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur.

Jeroen Brons is een ervaren radiomaker die al bijna 20 jaar betrokken is bij de lokale omroep in Nijkerk. Jeroen werkte onder meer mee aan bekende (oud-)programma's als Sportmatinee, De Ochtendfinale en andere actualiteitenprogramma's. Ook is hij regelmatig te horen bij het radioprogramma Interakt Radio.

Jeroens Gouden Uurtjes

Het is voor het eerst dat Jeroen zijn eigen programma krijgt. "In Jeroens Gouden Uurtjes draai ik onder meer muziek van de jaren 70 en 80. Daarnaast hoor je Nederlandstalige platen en hoop ik de luisteraar te verrassen met muziek die je niet elke dag op de radio hoort", aldus de radiomaker die staat te trappelen om aan de slag te gaan.

A1 Radio is te beluisteren op 106.8FM (Nijkerk), 93,5 FM (Barneveld) en via www.a1mediagroep.nl.