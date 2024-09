Geschreven door Jarno van de Bor

23 september 2024 17:03

A28 bij Nijkerk zeven avonden en nachten dicht vanwege onderhoud





NIJKERK - Rijkswaterstaat voert tussen 7 en 16 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28 tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. Hierdoor zal de snelweg zeven avonden en nachten worden afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van maximaal 20 minuten.

De werkzaamheden bestaan uit het onderhoud en vervangen van asfalt en het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen. Om de overlast voor automobilisten te beperken, worden de werkzaamheden 's avonds en 's nachts uitgevoerd.

De afsluitingen gelden op de volgende momenten:

Maandag 7 oktober 20.00 uur tot dinsdag 8 oktober 05.30 uur

Dinsdag 8 oktober 20.00 uur tot woensdag 9 oktober 05.30 uur

Woensdag 9 oktober 20.00 uur tot donderdag 10 oktober 05.30 uur

Donderdag 10 oktober 20.00 uur tot vrijdag 11 oktober 05.30 uur

Maandag 14 oktober 20.00 uur tot dinsdag 15 oktober 05.30 uur

Dinsdag 15 oktober 20.00 uur tot woensdag 16 oktober 05.30 uur

Woensdag 16 oktober 20.00 uur tot donderdag 17 oktober 05.30 uur

Omleidingsroutes

Verkeer dat richting Harderwijk reist, wordt omgeleid via de A1 en N302 of via de A27, N305 en N302. Voor verkeer richting Zwolle is de omleiding via de A1 en A50. Weggebruikers kunnen de borden langs en boven de weg volgen voor de aangegeven omleidingsroutes. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten rekening te houden met de afsluitingen en hun route indien nodig van tevoren te plannen.