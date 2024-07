Geschreven door Sophie van der Velden

17 juli 2024 16:10

Aanrijding tussen auto en fietser in Voorthuizen



Een oudere dame op de fiets werd over eht hoofd gezien door de auto. Foto: persbureau Heitink



VOORTHUIZEN - Een oudere dame is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Hoofdstraat in Voorthuizen. De vrouw wilde de weg rond 14.30 uur oversteken, ter hoogte van het Bunckmanplein. Ze werd hierbij over het hoofd gezien door een automobilist.

De aangereden vrouw werd ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is er zonder verwondingen vanaf gekomen. Na overleg tussen de agenten en een aanrijdingselecteur, die beoordeelt of een verkeersongeval proces-verbaal waardig is, werd besloten dat er geen verkeersonderzoek te plaatse gedaan hoefde te worden. De Hoofdstraat was door de aanrijding deels afgesloten voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde op de Hoofdstraat. Foto: persbureau Heitink