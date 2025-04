Geschreven door Jarno van de Bor

15 april 2025 14:10

Aanrijtijden ambulance in Nijkerk steeds vaker boven norm, 'Maar er wordt gewerkt aan verbeteringen'





NIJKERK – In de gemeente Nijkerk wordt de wettelijke norm van vijftien minuten aanrijtijd bij spoedgevallen in één op de drie gevallen niet gehaald. Dat bleek onlangs uit cijfers van Ambulancezorg Gelderland-Midden. In 2019 ging het nog om één op de zes gevallen. De stijging baart zorgen, maar er wordt actief gewerkt aan verbetering, aldus de gemeente na schriftelijke vragen van Lukas Rakhorst (CDA).

De norm wordt vooral overschreden doordat meldkamers langer nodig hebben om een melding te verwerken. Sinds de centralisatie van de meldkamer naar Apeldoorn is er sprake van langere wachttijden. Nieuw personeel moet nog ervaring opdoen. Daarnaast is het aantal spoedritten in de regio toegenomen. In 2024 ging het om meer dan 51.000 ritten, een stijging van ruim 1.600 ten opzichte van 2023.

Nijkerk scoort slechter dan omliggende gemeenten

De gemeente scoort qua aanrijtijden slechter dan buurgemeenten. Dat komt mede door de ligging van Nijkerk, tussen twee uitrijlocaties van ambulances in. Daardoor is het risico groter dat ambulances langere afstanden moeten afleggen.

Er zijn volgens de gemeente plannen om de ambulancezorg te verbeteren. Zo wordt gewerkt aan een betere spreiding van ambulances, uitbreiding van personeel en het sneller koppelen van meldingen aan beschikbare voertuigen. Sinds oktober 2023 is er ook een nieuwe urgentiecategorie ingevoerd, A0. Die is bedoeld voor levensbedreigende situaties, zoals reanimaties. Volgens Ambulancezorg Nederland wordt voor deze A0-meldingen de norm wél gehaald.

Samenwerking en toezicht

De gemeente werkt samen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), zorgverzekeraars en andere gemeenten aan een gezamenlijke aanpak. In het vierde kwartaal van 2025 moet dit leiden tot betere prestaties bij spoedritten met A0- en A1-prioriteit. Daarnaast is Nijkerk bereid om via de VGGM druk uit te oefenen op het ministerie van Volksgezondheid om landelijke verbeteringen in de ambulancezorg door te voeren.