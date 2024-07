Geschreven door Ib Haarsma

20 juli 2024 19:23

Aantal gestolen wagens in Harderwijk fors toegenomen. Stijging van 171%





HARDERWIJK- Het is voor autobezitters in Harderwijk uitkijken geblazen. De diefstal van personenauto's is er het afgelopen half jaar met meer dan 170% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer. Deze forse stijging staat in schril contrast met de rest van de gemeenten in onze regio, waar het aantal gestolen voertuigen min of meer gelijk is gebleven of zelf iets is gedaald. Er is geen verklaring te geven voor de toename.

Wel is duidelijk dat de kans dat een auto gestolen wordt in Harderwijk relatief groter is dan in de rest van ons land. In totaal zijn er in het eerste half jaar van dit jaar 9.831 voertuigen (personenwagens en bedrijfsvoertuigen) ontvreemd. Dat aantal staat ongeveer gelijk met het aantal wagens dat een jaar geleden werd gejat, 9.892. Dat beeld zien we ook terug in de gemeenten in onze regio: Barneveld, Nijkerk, Putten, Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Ermelo. In deze gemeenten is het aantal gestolen voertuigen nagenoeg gelijk gebleven of licht gestegen. De uitzondering is dus Harderwijk waar er alleen al de eerste zes maanden van dit jaar 19 keer aangifte gedaan is van diefstal van een voertuig. Een jaar geleden waren dat nog zeven. Wil je weten hoeveel voortuigen in jouw gemeenten zijn gestolen? Dit is de site waar je dat kunt zien.

Foto: Pixabay/djedzura

Landelijk

Landelijk is vooral de toename van gestolen zware bedrijfsvoertuigen opvallend. Dat percentage is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2023 met 44 procent gestegen. Ruim één op de drie gestolen voertuigen wordt in Nederland teruggevonden. "Het is belangrijk dat een voertuigeigenaar altijd aangifte doet van het gestolen voertuig", aldus Gert Jan Holland van de RDW. "De RDW en de politie zorgen er dan voor dat een gestolen voertuig zowel nationaal als internationaal gesignaleerd kan worden. Hoe korter de tijd tussen de diefstal en de melding des te groter is de kans dat het voertuig teruggevonden wordt."



Populaire merken

In Nederland werden er in het afgelopen jaar in totaal 5.844 personenauto’s gestolen. Toyota was het meest gestolen merk, met 1.166 gestolen auto’s, gevolgd door Volkswagen met 797 gestolen voertuigen. Andere vaak gestolen merken zijn Peugeot, Mercedes-Benz en Ford. Specifiek worden de Toyota RAV4 en Toyota C-HR het meest gestolen, waarbij de kans dat een RAV4 wordt gestolen 1 op 63 is. Eigenaren van een Hyundai of een Alfa Romeo hoeven minder te vrezen voor een lege parkeerplek: deze merken worden relatief minder vaak gestolen in vergelijking met de meer populaire merken zoals Toyota en Volkswagen.