Aantal op te vangen asielzoekers in Nijkerk omlaag bijgesteld, maar gemeente houdt vast aan oorspronkelijk aantal





NIJKERK - Het rijk heeft eind december 2024 een nieuw verdeelbesluit gepubliceerd waarin het aantal asielzoekers dat elke gemeente moet opvangen is aangepast. Voor de gemeente Nijkerk betekent dit een verlaging van de taakstelling, van 278 naar 153 asielzoekers. Ondanks deze verlaging houdt Nijkerk vast aan het aantal van 278.

De nood in de opvang van asielzoekers blijft hoog. Daarom riep de commissaris van de Koning in Gelderland gemeenten op om vast te houden aan de oorspronkelijke aantallen.

Druk verlichten

Volgens de commissaris van de Koning is extra inzet nodig om de druk op de landelijke opvanglocaties te verlichten. Ook wordt benadrukt dat gemeenten met de bouw van opvanglocaties niet alleen voldoen aan hun wettelijke taak, maar bijdragen aan een humanitaire oplossing voor de aanhoudende vluchtelingencrisis.

De gemeenten uit de regio, het subregionale Provinciale Regietafel (PRT) Migratie en Integratie Foodvalley scharen zich in een eerste reactie achter dit standpunt. Belangrijke reden is dat de nood in de opvang van asielzoekers nog steeds hoog is en dat de gemeenten hun bijdrage willen leveren aan de oplossing van dit vraagstuk. Binnen Gelderland moeten nog 900 opvangplekken gerealiseerd worden die niet zijn meegenomen in het verdeelbesluit.