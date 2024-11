Geschreven door Jarno van de Bor

7 november 2024 12:11

Aantal zwaarbelaste mantelzorgers in Gelderland bijna verdubbeld in tien jaar





VELUWE RANDMEER - In Gelderland is het aantal zwaarbelaste mantelzorgers in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, zo blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van gegevens van het CBS en RIVM. Inmiddels voelen ruim 39.000 Gelderse mantelzorgers zich zwaar- tot overbelast, een stijging van 93,6 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Landelijk gezien ligt de toename van overbelaste mantelzorgers op 52,7 procent.

Intensieve mantelzorg – minimaal acht uur per week voor ten minste drie maanden – kan zwaar zijn en zorgt vaak voor overbelasting. De druk wordt vooral groot als mantelzorgers naast de zorg voor een familielid of naaste ook andere verantwoordelijkheden hebben, zoals werk en een gezin.

Leidt vaker tot uitputting

"Veel mantelzorgers nemen meer hooi op hun vork dan ze aankunnen," zegt Mirjam Prins, zorgverzekeringsexpert bij Independer. Dit leidt steeds vaker tot uitputting, zeker in Gelderland, waar de stijging sterker is dan in andere provincies.

Binnen Gelderland zijn er grote verschillen per gemeente. In Winterswijk is het aantal zwaarbelaste mantelzorgers verviervoudigd, en in Montferland en Heerde steeg het aantal fors. Ook in de VRMG-regio nam het aantal zwaarbelaste mantelzorgers fors toe. In Putten en Oldebroek steeg het aantal het hardst. In Nunspeet werd de kleinste toename geconstateerd (+5,4 procent).



Plaats Zwaarbelaste mantelzorgers 2012 Zwaarbelaste mantelzorgers 2022 Putten 171 411 (+140,4%) Oldebroek 229 508 (+121,8%) Elburg 238 407 (+71%) Barneveld 559 927 (+65,8%) Nijkerk 463 650 (+40,4%) Harderwijk 778 1024 (+31,6%) Ermelo 429 528 (+23,1%) Nunspeet 350 369 (+5,4%)

Lastig te combineren

"Langdurige, intensieve zorg voor bijvoorbeeld een kind met een meervoudige handicap, een ouder met dementie of een buur met een chronische ziekte is vaak lastig te combineren met andere dagelijkse verantwoordelijkheden. Hoewel mantelzorgers zich meestal met liefde inzetten voor hun naaste, nemen ze vaak te veel hooi op hun vork, waardoor overbelasting al snel dreigt", aldus Prins.

Wanneer mantelzorgers tijdelijk uitvallen door ziekte of overbelasting, kan vervangende zorg een optie zijn. Dit wordt soms vergoed via aanvullende zorgverzekeringen of via het Persoonsgebonden Budget (PGB) voor wie een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie heeft. Independer wijst erop dat het loont om jaarlijks na te gaan of overstappen naar een andere zorgverzekering dekkende opties biedt voor vervangende zorg.

In Harderwijk een groot deel zwaarbelast

Hoe hoog het percentage zwaarbelaste mantelzorgers per gemeente is verschilt ook. In Harderwijk ligt dat aantal het hoogste. Maar liefst 31,6 procent van de mantelzorgers geeft aan zwaarbelast te zijn. Dat is flink meer dan in de andere gemeentes. In Nunspeet ligt het aantal het laagste. Daar is 'slechts' 13,1 procent van de mantelzorgers zwaarbelast.

Bekijk in de onderstaande diagram welk percentage mantelzorgers in jou gemeente zwaar- of overbelast is.