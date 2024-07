Geschreven door Jarno van de Bor

8 juli 2024 12:59

Activisten Extinction Rebellion bekladden Israël Centrum Nijkerk





NIJKERK - Activisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen zondag de ingang van het Israël Centrum in Nijkerk beklad. Op de deuren en ramen werden met rode verf kruizen gespoten. Op de stoep schreven zij de tekst 'Free Gaza'. Ook hingen zij papieren op met de tekst 'Ingenomen door kolonisten.'

Klimaatneutraal

Christenen voor Israël directeur Frank van Oordt vindt dat Extinction Rebellion uit onwetendheid heeft gehandeld: “Als de activisten wisten waar we voor staan, zouden ze deze actie niet uitgevoerd hebben. We voelen ons veilig in ons pand waar we nu onze prachtige zomertentoonstelling hebben. Het gebouw is bewaakt en absoluut veilig voor bezoekers. En ter geruststelling voor Extinction Rebellion, ons pand is volledig klimaatneutraal.”

Bewakingsbeelden

Christenen voor Israël laat weten bewakingsbeelden van de twee daders te hebben. "Wij gaan er daarom vanuit dat zij binnenkort worden opgepakt en aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte schade."