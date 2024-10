Geschreven door Eljakim Doorneweerd

15 oktober 2024 12:15

Agrariërs Barneveld doen mee met pilot voor toekomstperspectief





BARNEVELD - Vijf agrarisch ondernemers en één agrarisch collectief van negen deelnemers gaan in Barneveld aan de slag met zes ondernemingsplannen die hun meer perspectief moeten bieden voor de toekomst. Het betreft een pilot van de gezamenlijke overheden waarin de ondernemer een toekomstbestendig plan maakt ter verduurzaming van zijn bedrijf. In de Foodvalley zijn ook agrariërs uit Ede betrokken bij de pilot.

De ondernemingsplan-aanpak heeft als doel veehouders die hun onderneming verder willen verduurzamen meer duidelijkheid en perspectief te bieden. De ondernemer heeft de regie over de toekomst van zijn bedrijf, en wordt daar tegelijkertijd in ondersteund door de partners van deze pilot: het ministerie van LVVN, provincie Gelderland, gemeenten Ede en Barneveld en waterschap Vallei en Veluwe.

Doordat een goede samenwerking tussen overheden in een vroeg stadium van de pilot centraal staat, kan de overheid meer als “één overheid” met de ondernemer samenwerken. Daarbij kijken de betrokkenen gezamenlijk naar wat er wel kan en naar de oplossingen voor obstakels. Een zaakbegeleider verzorgt de ondersteuning in dit traject en is het aanspreekpunt voor de ondernemer. Daarnaast krijgt de ondernemer een vergoeding voor het inhuren van een adviseur.



Vanuit Barneveld is wethouder Bennie Wijnne betrokken bij de pilot: “Onze agrariërs in Barneveld hebben behoefte aan richting en perspectief. Veel ondernemers hebben wel ideeën of plannen voor stikstofreductie, maar vaak is het moeilijk daar in de praktijk een start mee te maken. Door de samenwerking van de verschillende overheden willen we ze nu een eenduidig perspectief bieden.”

Behalve in de Regio Foodvalley wordt de pilot Ondernemingsplan ook uitgevoerd in De Peel. De gezamenlijke overheden onderzoeken met de pilot of de aanpak succesvol is, en welke onderdelen ervan van nut kunnen zijn in toekomstig beleid.



Bron: gemeente Barneveld