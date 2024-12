Geschreven door Jarno van de Bor

30 december 2024 11:13

Alzheimer Café Nijkerk: Bewegen goed voor lichaam en brein





NIJKERK - Het Alzheimer Café Nijkerk organiseert op maandag 6 januari 2025 een bijeenkomst over het belang van bewegen bij dementie. Twee therapeuten van zorgorganisatie Norschoten zullen uitleggen wat bewegen doet voor het brein en het lichaam en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie. Daarnaast geven ze praktische tips over hoe beweging in het dagelijks leven kan worden geïntegreerd.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie of een vermoeden daarvan, hun mantelzorgers en andere belangstellenden. Naast voorlichting biedt het café een plek om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers worden aangemoedigd iemand mee te nemen, zoals een familielid, vriend of buur.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats bij InteraktContour aan de Oranjelaan 79 in Nijkerk. De inloop begint om 19.00 uur, en het programma loopt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen via e-mail: [email protected], of telefonisch via Sigma: 033-2474830.