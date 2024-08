Geschreven door Sophie van der Velden en Noah Quist

Amerikaanse Isaiah wandelt samen met zijn hond van Noorwegen naar Spanje: 'Ik heb geen haast'





VELUWE RANDMEER - Twee dagen geleden waren ze nog in Oldebroek, gisteren in Nunspeet, vandaag startte de dag in Harderwijk. Isaiah Shields (30) uit Utah, Verenigde Staten, en zijn hond Jack, van elf maanden oud, wandelen samen zo'n 30 kilometer per dag. Met slechts één wagentje met spullen liepen ze in 151 dagen van het noordelijkste puntje van Noorwegen tot aan Nunspeet. Het eindpunt: het Spaanse Tarifa, het zuidelijkste punt van Europa.

De fascinatie voor het wandelen ontstond bij Isaiah pas een paar jaar geleden. “Ik was afgestudeerd, had een baan en net een huis gekocht.” Toch miste er iets. “Ik zag gewoon een keer op werk en toen kreeg ik het idee om te gaan lopen.” Zo gezegd, zo gedaan. Isaiah doorkruiste de Verenigde Staten te voet. Het kostte hem zo’n vijfhonderd dagen. In die tijd liep hij bijna 14.000 kilometer.

Voorbereiden

Voorbereiding wordt overschat, vindt de avonturier. “We hebben vaak de neiging om heel veel voor te bereiden. Als je wil gaan klimmen, koop je al het materiaal dat je nodig denkt te hebben.” Isaiah vertrok met slechts een rugzak, een tent en een waterfles. “Al het andere dat je nodig blijkt te hebben, kun je onderweg kopen.”

Walk Europe

Eenmaal terug van het avontuur, vond Isaiah geen rust meer. “Het is alsof je jeuk hebt aan je neus”, lacht hij. “Hoe harder je je ertegen verzet, hoe erger het wordt, tot je uiteindelijk moét krabben.” Zo ontstond het volgende idee: na ‘Walk America’ zou hij doorgaan met ‘Walk Europe’.

Op 22 juli 2023 startte Isaiah zijn Europese trektocht in Kinnarodden, Noorwegen; het meest noordelijke puntje van Europa. Het eindpunt is Tarifa, Spanje; het meest zuidelijke punt van het continent. Een hemelsbrede afstand van 4.370 kilometer. Een route kan Google Maps niet kan berekenen. ‘Lopen is niet beschikbaar’, stelt de website.

Drie maanden

Isaiah dacht daar anders over. Nadat hij drie maanden liep, kwam hij tot aan Stockholm. Op dat moment was het vanwege de visumvoorwaarden noodzakelijk om weer drie maanden in Amerika door te brengen. Die maanden in Amerika werden er zeven, omdat het in het noorden van Europa nog te koud was om verder te wandelen. Maar stilzitten staat niet in het woordenboek van Isaiah. Hij beklom daarom de Aconcagua in Argentinië. Dat is de hoogste berg ter wereld, die niet in het Himalayagebergte staat.

Jack

De tweede etappe in Europa startte Isaiah niet alleen. In de VS adopteerde hij een puppy: Jack. Per dag loopt het duo nu zo’n dertig kilometer. “Voorheen liep ik nog wel meer als ik alleen was, maar Jack is nog jong en ik wil hem niet te zwaar belasten.” Een beter leven voor zijn hond kan Isaiah zich niet indenken. “Hij kan de hele dag rennen, snuffelen en achter vogeltjes aan”, glimlacht hij. “En als ik zie dat hij moe wordt, zoeken we een slaapplek.”

